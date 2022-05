Elon Musk: 3 games recomendados pelo bilionário

O que faz um bilionário durante o tempo livre? Elon Musk, CEO da Tesla, SpaceX e potencial comprador Twitter, costuma jogar videogame. Confira três jogos que já tiveram avaliação positiva do empresário.

Elden Ring

Nenhum game tem prendido mais a atenção de Elon Musk atualmente que Elden Ring, já considerado um dos melhores jogos de RPG do ano. O game tem jogabilidade semelhante à de Dark Souls (conhecido por sua elevada dificuldade) e é ambientado por George R. R. Martin, autor dos livros que deram origem à série Game of Thrones. "Elden Ring, vivenciado em sua totalidade, é a arte mais linda que já vi", disparou Musk em sua conta no Twitter.

Elden Ring, experienced in its entirety, is the most beautiful art I have ever seen — Elon Musk (@elonmusk) May 23, 2022

Cyberpunk 2077

O jogo que se passa em um futuro distópico em que a tecnologia alcança novos patamares serviu de inspiração para a Tesla criar o Cybertruck.

Nobody *expects* the Cybertruck pic.twitter.com/khhYNFaVKs — Elon Musk (@elonmusk) November 22, 2019

Apesar de o game ter recebido uma enxurrada de críticas pelos bugs presentes em seu lançamento, Cyberpunk teve a aprovação de Musk: "great game".

Great game — Elon Musk (@elonmusk) February 22, 2022

Deus Ex

Na lista de games favoritos de Elon Musk também tem espaço para um clássico dos anos 2000: Deus Ex. O game, assim como Cyberpunk, se passa em um ambiente futurista em que a tecnologia é peça central da trama. A página oficial do jogo chegou a responder um tweet de Musk sobre a possibilidade de jogar videogame na tela dos veículos Tesla e recebeu como resposta: "Amo o Deus Ex original".