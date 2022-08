É nesta semana! Lançamento de House of Dragon ocorre no domingo

Os fãs de Game of Thrones que se preparem: o spin-off da série, House of the Dragon, chega ao HBO Max neste domingo, 21. O seriado será ambientado no mesmo universo de Game of Thrones, 200 anos antes da trama da primeira série, e trará em média nove dragões para o compor o "elenco".

Roteirizado por George R. R. Martin, autor da série de livros Crônicas de Gelo & Fogo — que inspirou Game of Thrones —, House of the Dragon chega ao streaming da HBO com altas expectativas. A história terá foco na família Targaryen, a mesma de Daenerys Targaryen, em um episódio conhecido como a Dança dos Dragões.

A ideia da trama é contar o enredo o fim da dinastia Targaryen e o que levou à extinção de quase todos os dragões.

Para quem está ansioso pela estreia, separamos aqui algumas das principais informações para não perder nenhum detalhe. Confira:

Quando estreia House of the Dragon?

Após muita espera e pelo menos dois anos de produção, o primeiro episódio da série será lançado na HBO Max neste domingo, 21.

Que horas começa o episódio?

Seguindo a tradição da série antecessora (Game of Thrones), o episódio irá ao ar às 22h, no horário de Brasília.

Quantos episódios terá House of the Dragon?

A primeira temporada da série contará com 10 episódios, todos lançados aos domingos. O primeiro irá ao ar no dia 21 de agosto, o segundo 28 de agosto e assim sucessivamente.

Onde assistir o spin-off de Game of Thrones?

A série será transmitida todos os domingos nos canais da HBO e HBO 2, e também ficará disponível na plataforma de streaming HBO Max.

O que ler antes de House of the Dragon?

Sem dúvidas a série fará uma boa introdução dos episódios da Dança dos Dragões, mas a série toda é baseada em dois livros de George R. R. Martin: Fogo & Sangue e Mundo de Gelo & Fogo, este segundo que traz um panorama do universo de House of the Dragons e Game of Thrones.

Ambos os livros destacam a história completa do seriado.

Quem são os personagens principais da série?

House of Dragons, assim como em Game of Thrones, terá vários núcleos diferentes. No entanto, deve-se contar com a forte presença dos personagens Viserys Targaryen (Paddy Considine), Alicent Hightower (Olivia Cooke), Rhaenys Targaryen (Eve Best), Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy) e Otto Hightower (Rhys Ifans).

