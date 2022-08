Homem-aranha sem redes sociais: Tom Holland anuncia que vai priorizar saúde mental

Até quando se é super-herói é preciso ter um olhar atento à saúde mental. E com o Homem-Aranha não foi diferente: o ator Tom Holland, intérprete do último Homem-Aranha, anunciou no último domingo, 14, que se afastará das redes sociais por um período indeterminado para cuidar da mente.

A escolha veio, de acordo com o próprio ator, após um período de estafa com notícias e conteúdos sobre ele na internet, sobretudo no Twitter e Instagram. "Vou dar um tempo de redes sociais. Eu acho o Instagram e o Twitter sufocantes; eu me pego lendo coisas sobre mim na internet, fico ansioso, e recentemente isso tem feito muito mal para minha saúde mental, então decidi dar um passo para trás e deletar os aplicativos”, disse o astro em vídeo nas próprias redes sociais.

Evitar o "estigma" em torno do assunto

No mesmo vídeo, ele ainda incentivou que seus fãs evitem o estigma em torno da saúde mental e falem abertamente sobre o assunto, que procurem ajuda quando for necessário. “Olá e adeus… Estou dando uma pausa nas redes sociais para minha saúde mental, mas me senti na obrigação de vir aqui falar sobre @stem4org . A Stem4 é uma das muitas instituições de caridade que @thebrotherstrust tem muito orgulho de apoiar — e eu gostaria de tirar um momento para iluminar seu trabalho fantástico”, comentou o ator em sua página do Instagram.

O uso desenfreado das redes sociais e a falta de regulamentação têm feito com que diversos usuários tirem um tempo dessas plataformas para cuidar melhor da saúde mental. Tom Holland, por exemplo, não foi o primeiro (nem mesmo dos atores da Marvel) e sem dúvidas não será o último: Elizabeth Olsen, Ruby Rose, Milly Bobby Brown Kelly Marie Tran, Armie Hammer, Daisy Ridley e Ed Sheeran também já tomaram esse passo em algum momento da carreira.

"Existe um estigma horrendo sobre saúde mental e eu sei que procurar e pedir ajuda não é algo que deveríamos ter vergonha. Deveria ser algo muito mais fácil de fazer. Eu vou desaparecer do Instagram por um tempo de novo, mas ainda amo vocês e me sinto muito agradecido pelo suporte que vocês têm me dado", finalizou Holland no vídeo de divulgação.

