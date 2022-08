Levou um "bolo" no Dia dos Solteiros? Tinder e iFood têm a solução

No dia 15 de agosto comemora-se o Dia dos Solteiros. E para todo mundo que já levou um "bolo", o aplicativo Tinder formou uma parceria digna de resolução desse problema com o iFood: lançaram, juntos, uma confeitaria temporária. A loja de doces estará disponível para pedidos de 15 a 19 de agosto, com edições especiais dos famosos "Bentô Cakes"temáticas para a data.

De acordo com o Tinder, todos os Bentô Cakes virão com um presente especial "que ajudará os solteiros a encontrarem seu match", diz a companhia: um voucher gratuito de um mês de Tinder Gold.

“Enquanto ninguém gosta de levar um bolo, o iFood e o Tinder criaram uma série especial de bolos que as pessoas vão querer levar neste Dia dos Solteiros. Essa parceria não apenas permitirá que os participantes desfrutem dessa deliciosa tendência dos Bentô Cakes, mas também lhes dará a chance de experimentar o Tinder Gold e desbloquear recursos que só melhorarão sua jornada para encontrar um match”, comenta Luiza Boller, Manager of Business Development & Partnerships do Tinder.

Como funciona?

De acordo com a campanha, os clientes podem adquirir um Bentô Cake (300 g) por R$9,99 no aplicativo do iFood. Eles estão disponíveis em dois sabores: ninho ou brigadeiro. Além disso, os bolos podem ser personalizados com frases como: 'Assim com o bolo que eu gosto’, ‘Esse é o bolo que eu quero’, ‘De: eu, Para: mim’ e ‘Manda bolo de agora?’.

A distribuição desses bolos será feira pela Sodiê em parceria com o iFood. 13 cidades do Brasil farão parte da ação: São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Curitiba (PR), Maceió (AL), Manaus (AM), Salvador (BA), Fortaleza (CE), Belém (PA), Recife (PE), Belo Horizonte (MG), Betim (MG), Contagem (MG) e Natal (RN).

Essa ação faz parte das Cozinhas Originais iFood, que traz restaurantes temporários em parceria com outras marcas. “O iFood tem a inovação e a paixão pela comida em seu DNA. As cozinhas originais combinam o melhor do nosso universo com o do entretenimento por meio de parcerias com marcas icônicas. O resultado é muita conversa nas redes sociais, picos de tráfego no app e uma conexão emocional ainda mais forte entre os clientes e a plataforma”, comenta Amanda Ferreira, Gerente de Inovação de Marca do iFood.

Embora essa seja uma ação inédita com o Tinder, o Cozinhas Originais iFood já fez outras parcerias. Em 2021, o iFood se uniu à Netflix para promover a série Sex Education. Na época, foi possível comer os cupcakes mostrados no seriado. Todas as ações são temporárias e limitadas, disponíveis no aplicativo de delivery.

LEIA TAMBÉM:

Criptoromânticos: criminosos aplicam golpes com criptomoedas no Tinder

Netflix divulga trailer da 3ª temporada de 'Sex Education'; confira

'Sex Education' é a série mais buscada pelos brasileiros; confira top 10