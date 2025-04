Dua Lipa no Brasil: venda geral de ingressos começa nesta quinta-feira; veja preços e como comprar

Dua Lipa anunciou recentemente que trará sua turnê "Radical Optimism" ao Brasil em novembro, com dois shows confirmados. Nesta quinta-feira, 10 de abril, começa a venda geral de ingressos para os shows, que ocorrerão nas cidades de São Paulo e no Rio de Janeiro, nos dias 15 e 22 de novembro.

A passagem de Dua Lipa pela América do Sul começa em 7 de novembro, com show em Buenos Aires. Em seguida, se apresenta em Santiago do Chile, no dia 11, antes de chegar a São Paulo.

A cantora esteve no Brasil pela última vez em 2022, quando encerrou o Rock in Rio com a turnê do álbum Future Nostalgia. Agora, retorna com Radical Optimism, seu terceiro disco. Aos 29 anos, Dua Lipa também possui cidadania albanesa.

No Brasil, os shows acontecem no dia 15 de novembro em São Paulo, no MorumBIS e no dia 22 de novembro no Rio de Janeiro, no Estádio Nilton Santos, Engenhão.

Saiba mais sobre a turnê

A etapa de 2025 da Radical Optimism Tour, de Dua Lipa, teve início no mês passado em Melbourne, Austrália, e já vem sendo celebrada pela crítica especializada. Com um palco repleto de elementos visuais vibrantes e uma produção grandiosa, o show encantou o público com sua energia contagiante.

O Herald Sun definiu a apresentação como "uma mixtape radiante de hits certeiros, um espetáculo de luzes envolvente e figurinos de tirar o fôlego". Já a Rolling Stone Austrália deu quatro estrelas ao show, chamando-o de “um verdadeiro triunfo”. A turnê ainda contou com participações especiais surpreendentes, incluindo nomes como Troye Sivan, Kevin Parker (do Tame Impala) e Vance Joy. Em cada parada, Dua presenteou os fãs com covers exclusivos homenageando o país em que estava — entre eles, “Highway to Hell” do AC/DC, “Torn” de Natalie Imbruglia e “Can’t Get You Out Of My Head” de Kylie Minogue.

A turnê mundial promove o terceiro álbum de estúdio da artista, Radical Optimism, que estreou no topo das paradas em 12 países. No Reino Unido, o disco se tornou a maior estreia de uma artista feminina em 2024, com as vendas mais altas na primeira semana desde 2021. Nos Estados Unidos, o álbum conquistou o primeiro lugar entre os álbuns mais vendidos da Billboard e estreou em segundo na Billboard 200, registrando a melhor semana de vendas da carreira de Dua até agora.

O ano de 2024 também marcou momentos importantes na trajetória da cantora. Ela se apresentou no lendário Pyramid Stage do festival Glastonbury, no Reino Unido, e no Austin City Limits, nos EUA. Além disso, protagonizou seu primeiro especial de TV em horário nobre, An Evening With Dua Lipa, gravado ao vivo no icônico Royal Albert Hall. E, em novembro, deu início à etapa asiática da turnê, com shows em cidades como Cingapura, Jacarta, Tóquio, Seul, entre outras.

Como comprar ingressos?

Os ingressos estarão disponíveis para o público geral a partir do dia 10 de abril. Os preços variam de R$ 230 (meia-entrada na cadeira superior) a R$ 940 (inteira na pista premium). Para mais informações, acesse o site Ticketmasters.

Quanto custam os ingressos para o show de Dua Lipa?

Pista Premium A/B: R$ 890,00 (inteira) e R$ 445,00 (meia-entrada)

R$ 890,00 (inteira) e R$ 445,00 (meia-entrada) Pista: R$ 590,00 (inteira) e R$ 295,00 (meia-entrada)

R$ 590,00 (inteira) e R$ 295,00 (meia-entrada) Cadeira inferior: R$ 720,00 (inteira) e R$ 360,00 (meia-entrada)

R$ 720,00 (inteira) e R$ 360,00 (meia-entrada) Cadeira superior: R$ 780,00 (inteira) e R$ 390,00 (meia-entrada)

R$ 780,00 (inteira) e R$ 390,00 (meia-entrada) Arquibancada: R$ 460,00 (inteira) e R$ 230,00 (meia-entrada)