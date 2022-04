Doodle: quem foi Toots Thielemans, homenageado pelo Google

O músico belga Toots Thielemans, considerado o rei da gaita, é homenageado nesta sexta-feira, 29, com um Doodle do Google.

A ilustração exibida na página inicial do serviço de pesquisa celebra o que seria o 100º aniversário do músico. Criado pela artista Melissa Crowton, o Doodle de Tooths Thielemans mostra um desenho colorido que retrata o belga tocando gaita com vários instrumentos e notas musicais em volta. A homenagem será exibida no buscador do Google no Brasil, Bélgica, Estados Unidos, Holanda, Suíça e Grécia.

Grande nome do jazz e responsável por popularizar a gaita cromática, Thielemans se apresentou ao lado de nomes de peso do gênero, e até chegou a gravar com uma grande cantora brasileira.

Quem foi Toots Thielemans

Nascido em Bruxelas, na Bélgica, em 29 de abril de 1922, Tooths Thielemans começou a tocar acordeon com apenas 3 anos e chamou a atenção dos pais. Descobriu o jazz na adolescência, e se destacou no gênero. Tocando gaita, Thielemans ficou famoso ao participar da trilha sonora de filmes como Bonequinha de Luxo, de 1961 e Perdidos na Noite, de 1969. O solo de gaita da abertura da série infantil Vila Sésamo também é dele.

O músico também tocava violão e guitarra, além de ser conhecido por ser assoviador profissional. Tooths já se apresentou com grandes nomes do jazz e do blues, como Frank Sinatra, Ray Charles e Stevie Wonder, durante sua carreira o belga também gravou um disco com a cantora brasileira Elis Regina.

Thielemans gravou 21 discos e encerrou a carreira oficialmente em 2014. Ele disse que iria parar "para não decepcionar seu público". Reconhecido por críticos de jazz como um dos maiores gaitistas de jazz do século 20, Thielemans faleceu em 22 de agosto de 2016 aos 94 anos, enquanto dormia.

