Busca por vagas de emprego voltam a subir em 2022, indica Google

Neste domingo, 1 de maio, é comemorado o Dia Internacional do Trabalhador. A data, comemorada em quase todos os países do mundo, foi estabelecida em 1889 pela Segunda Internacional Socialista, durante um congresso realizado em Paris que reuniu os principais partidos socialistas e sindicatos de toda Europa para homenagear uma greve de operários ocorrida em 1 de maio de 1886 em Chicago, nos EUA.

No Brasil, a data é comemorada desde 1924. Durante os anos de governo de Getúlio Vargas, o governo utilizava a data para anunciar as principais medidas de benefício ao trabalhador que haviam sido implementadas.

Para comemorar esse Dia do Trabalho, o Google Trends, plataforma de análise e métrica de buscas do Google, enviou com exclusividade à EXAME dados de busca dos usuários brasileiros a respeito do tema.

Segundo a análise do buscador, após atingir, em 2020, o nível mais baixo de interesse da última década, o interesse por vagas voltou a subir no Brasil.

Entre o período de março de 2021 a abril de 2022, o interesse pelos termos “vaga” e “vagas” cresceu 27% em comparação aos 12 meses anteriores. Já em 2021, último ano com dados completos, o interesse foi 21% maior que em 2020 – a maior alta anual desde 2008.

Embora o dado mostre que o interesse por busca de vagas de emprego tenha aumentado em 2022 em comparação ao ano anterior, não foi o bastante para recuperar o baque sofrido durante a pandemia.

O interesse ainda é menor (-20%) que o apurado antes da pandemia, em 2019, quando o termo “vagas” bateu recorde de interesse no Google.

Aumento nas buscas de "Jovem Aprendiz"

Outro indicador relevante nos dados do Google é o forte aumento de buscas por "Jovem Aprendiz": é o segundo maior patamar desde o início da série histórica, em 2004. Por enquanto, o pico de buscas ocorreu durante o ano de 2016.

As consultas por “jovem aprendiz” inverteram a tendência de queda em 2021 e cresceram 46% ante 2020. Nos últimos 12 meses, de março de 2021 a abril de 2022, as consultas pelo programa cresceram +40% na comparação com o período anterior.

Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco foram os estados que mais buscaram por “jovem aprendiz” nos últimos 12 meses.

O Google ainda forneceu uma lista da perguntas mais buscadas sobre Jovem Aprendiz nos últimos 12 meses:

1. O que é jovem aprendiz?

2. Como funciona o jovem aprendiz?

3. Jovem aprendiz administrativo, o que faz?

4. O que colocar no currículo de jovem aprendiz?

5. Quanto ganha um jovem aprendiz?

6. O que faz um jovem aprendiz?

7. O que precisa para ser jovem aprendiz?

Buscas por profissões

O levantamento do Google ainda aponta os principais questionamento sobre profissões mais específicas. A lista traz uma série de variações da frase "profissões que". Confira:

"profissões que...": versões da frase de maior alta, últimos 12 meses Crescimento profissões que voltaram a moda Aumento repentino profissões que serão extintas no futuro +500% profissões que deixaram de existir por causa da tecnologia +350% profissões que não usam matemática +130% profissões que usam matemática +110% quais são as profissões que dá mais dinheiro +110% profissões que exigem a língua inglesa +90% profissões que ganham bem no brasil +40%

