The Weeknd no Brasil: venda geral de ingressos começa nesta quinta; veja preços e como comprar

Agora vai! Quem não conseguiu garantir ingressos para o show único de The Weeknd em São Paulo na segunda e terça-feira tem uma nova chance de assistir à apresentação especial.

Nesta quinta-feira, 25, começa a venda geral de ingressos para o espetáculo exclusivo do cantor canadense. A apresentação está marcada para o dia 7 de setembro, sábado, no estádio do Morumbis, na zona sul de São Paulo.

Conhecido por hits como "Blinding Lights", "The Hill" e "Starboy", The Weeknd promete um show emocionante, com efeitos especiais e cenários criativos, semelhante às apresentações que realizou em sua turnê "After Hours" em São Paulo e Rio de Janeiro, em outubro de 2023.

O show único na capital paulista foi anunciado na última semana nas redes sociais do músico, com pré-vendas programadas para esta segunda-feira, 22.

Os primeiros ingressos estavam disponíveis exclusivamente para clientes do banco Santander ou fãs cadastrados no site oficial do artista. Na pré-venda, os ingressos esgotaram em menos de uma hora.

1 /9 Show de The Weeknd (Show de The Weeknd)

2 /9 Show de The Weeknd em Milão, na Itália, em julho de 2023 (Show de The Weeknd em Milão, na Itália, em julho de 2023)

3 /9 Show de The Weeknd em Atlanta (EUA) (Show de The Weeknd em Atlanta (EUA))

4 /9 Show de The Weeknd em Monterrey, no México, em setembro de 2023 (Show de The Weeknd em Monterrey, no México, em setembro de 2023)

5 /9 Show de The Weeknd em Monterrey, no México, em setembro de 2023 (Show de The Weeknd em Monterrey, no México, em setembro de 2023)

6 /9 Show de The Weeknd em Monterrey, no México, em setembro de 2023 (Show de The Weeknd em Monterrey, no México, em setembro de 2023)

7 /9 Show de The Weeknd em Londres, na Inglaterra, em agosto de 2023 (Show de The Weeknd em Londres, na Inglaterra, em agosto de 2023)

8 /9 Show de The Weeknd em Londres, na Inglaterra, em agosto de 2023 (Show de The Weeknd em Londres, na Inglaterra, em agosto de 2023)

9/9 Show de The Weeknd em Milão, na Itália, em julho de 2023 (Show de The Weeknd em Milão, na Itália, em julho de 2023)

Como vai funcionar a venda geral de ingressos?

As vendas ocorrem nesta quinta-feira, 25, a partir das 10h no site da Ticketmaster e a partir de 12h na bilheteria física, localizada no Shopping Ibirapuera.

Quanto custam os ingressos para o show de The Weeknd?

Os valores dos ingressos para o show The Weeknd variam de R$ 245,00 a R$ 800,00. Veja a seguir os preços de acordo com os lugares no MorumBis:

Arquibancada: R$ 245 (meia-entrada) e R$ 490 (inteira)

Pista premium: R$ 350 (meia-entrada) e R$ 700 (inteira)

Cadeira inferior: R$400 (meia-entrada) e R$ 800 (inteira)

Cadeira superior: R$425 (meia-entrada) e R$ 850 (inteira)