Burger King vende lanches a R$ 6 para quem apresentar título de eleitor

A rede de fast-food Burger King vai oferecer produtos com preços promocionais em seus restaurantes, entre os dias 27 e 29 de abril, para quem apresentar o título de eleitor (evidências da tiragem ou regularização também serão aceitas) nos balcões das lojas. Com a campanha, a empresa dá continuidade à discussão que iniciou há anos — e foi retomada nas últimas semanas — sobre a importância do voto.

Entre os itens que farão parte da ação, estão: Batata Média, BK Mix Brownie ou Ovomaltine, Rodeio, Chicken Jr., Onion Rings Média, entre outros produtos, que estarão disponíveis pelo valor de R$ 6.

A conversa da empresa sobre a importância do voto começou com Whopper em Branco, em 2018, quando o BK lançou uma campanha que mostrava as consequências de uma escolha feita por outra pessoa, como é o caso do voto em branco. Na época, a marca reforçou que, dessa forma, não havia como reclamar do resultado nas urnas. Nas últimas semanas, o Burger King também lançou uma ação que tinha como objetivo estimular os jovens de 16 a 17 anos a tirar seus títulos de eleitor. Com a mensagem “Se você gosta de votar em reality, então por que não quer votar nas eleições?”, a propaganda reforça a ideia de que cada voto vale muito, além da importância de uma escolha consciente.

“No BK, nós escolhemos falar sobre temas emblemáticos e de relevância social. Esse é um posicionamento que assumimos como marca, compreendendo que a nossa voz e o nosso espaço são essenciais para debates socialmente pertinentes. Não estamos aqui para escolher lados, mas sim, ressaltar o quão importante é o voto dos cidadãos — que são o nosso público — para que possamos evoluir, cada dia mais, como país. Todos precisam fazer a sua parte e é justamente esse movimento positivo que queremos estimular. Para ter um Brasil do seu jeito, cada eleitor precisa fazer sua parte.”, explica Juliana Cury, diretora de marketing e inovação da BK Brasil.

A ação não se estende para delivery, totem ou aplicativo do BK. A campanha é válida em todo o Brasil, nas lojas próprias, não incluindo as franquias. A lista completa você encontra aqui.