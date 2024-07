Mt. Gox movimenta mais R$ 14 bilhões em bitcoins e intensifica pagamentos a clientes

A corretora falida de criptomoedas Mt. Gox transferiu na última quarta-feira, 24, 37.477 bitcoins, no valor de US$ 2,5 bilhões (R$ 14 bilhões, na cotação atual), considerando o preço do ativo no momento em que a movimentação foi realizada. A ação faz parte do processo de ressarcimento dos antigos clientes da exchange após 10 anos de espera.

De acordo com dados da plataforma de análise de blockchain Arkham Intelligence, a Mt. Gox transferiu as unidades da criptomoeda para novos endereços de carteiras digitais, incluindo uma que é controlada pela própria exchange falida. A tendência, porém, é que toda a quantia seja enviada para as exchanges que estão realizado os pagamentos.

A movimentação ocorre menos de 24 horas após a exchange transferir outros US$ 2,8 bilhões em bitcoins para várias carteiras em 22 de julho, com US$ 340 milhões sendo enviados para quatro carteiras digitais associadas à corretora de criptoativos Bitstamp.

A Bitstamp é uma das cinco corretoras que trabalham com os administrados da massa falida da Mt. Gox para devolver os fundos aos credores. Cerca de US$ 9 bilhões em bitcoins são devidos a aproximadamente 127 mil credores da Mt. Gox.

No momento, pouco mais de 40% dos bitcoins devidos aos credores da Mt. Gox foram distribuídos, de acordo com dados da CryptoQuant. Isso significa que 60%, ou cerca de US$ 5,6 bilhões, ainda precisa ser devolvido aos credores.

Enquanto alguns veem isso como um possível evento de venda em massa por parte dos antigos clientes, que poderiam realizar lucros após anos de espera, vários analistas sugeriram que os temores são amplamente exagerados.

O chefe de pesquisa da Galaxy Digital, Alex Thorne, disse que mais da metade dos bitcoins reembolsados aos credores são devidos a vários fundos e não chegarão diretamente ao mercado de negociação à vista.

Thorne acrescentou que mesmo os fundos reembolsados diretamente aos credores individuais não devem atingir o mercado de uma só vez, dizendo que é provável que muitos credores da Mt. Gox sejam mais focados em novas valorizações no longo prazo.