Que horas começa 'Renascer'? Veja o que acontece no capítulo desta quinta-feira

A novela 'Renascer' é uma das atrações mais assistidas da TV Globo no momento. A trama, que tem conquistado o público com sua história envolvente, entrelaça cada vez mais o enredo em torno dos personagens.

No capítulo desta quinta-feira, 25, Edígio constrói estratégias para se aproveitar da proximidade de Mariana e João Pedro, que assume estar apaixonado por Sandra. No outro núcleo, o público acompanha Buba chateada com o desprezo de Humberto. Eliana destaca que Damião não poderá ir embora enquanto não garantir o dinheiro que falta do cacau.

A TV Globo tem uma programação consolidada, e 'Renascer' é parte importante dessa grade. A novela, criada por Bruno Luperi, é exibida de segunda a sábado, em horário nobre. É baseada na produção de 1993, de mesmo nome, produzida por Benedito Ruy Barbosa.

Veja o horário de 'Renascer' nesta quinta-feira, 25

O capítulo desta quinta-feira, 25, começa às 20h35, logo após o 'Jornal Nacional'.

Qual é o enredo de 'Renascer'?

Para quem ainda não acompanha a novela, 'Renascer' apresenta uma trama rica e cheia de emoções. A história gira em torno de José Inocêncio e seus filhos, com destaque para a complicada relação com seu primogênito, João Pedro. A narrativa se desenvolve em um cenário rural, abordando temas como amor, conflito familiar e redenção.

Além disso, a novela destaca a beleza e os desafios da vida no campo, com cenários deslumbrantes e uma trilha sonora marcante que complementa a atmosfera da história. Ela é baseada na primeira novela de 1993.

Onde assistir a 'Renascer' online?

A novela pode ser assistida também no streaming da Globoplay.