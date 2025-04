Domingo de Ramos: saiba o significado da data que marca o início da Semana Santa

Os ramos, que dão nome à celebração, representam vitória, alegria e acolhimento. Durante as missas, eles são abençoados e levados para casa pelos fiéis como símbolo de fé e proteção.

A data encerra o período da Quaresma — os 40 dias de preparação espiritual que antecedem a Páscoa, principal celebração do cristianismo.

As tradições do Domingo de Ramos variam bastante ao redor do mundo, refletindo as culturas e costumes locais:

Brasil: Aqui, as procissões são muito populares, com fiéis carregando ramos abençoados. Em cidades como Ouro Preto, tapetes de serragem coloridos com temas religiosos decoram as ruas, criando um ambiente de devoção e arte.

Espanha: As procissões são grandiosas, especialmente em cidades como Sevilha e Málaga. Os "Nazarenos", com suas vestes e capuzes característicos, acompanham imagens religiosas pelas ruas. Em Sevilha, a "La Madrugá" é um momento emocionante, com procissões durante a madrugada.

Polônia: Além das missas, há a bênção dos alimentos no Sábado Santo, uma tradição muito querida. Famílias levam cestos com alimentos típicos para serem abençoados, simbolizando a vida nova com a ressurreição de Cristo.