Ações da Disney sobem 7% no pré-mercado após Taylor Swift, Epic Games e novo streaming

As ações da Disney estavam subindo 7% na pré-abertura nesta quinta-feira nos Estados Unidos após a empresa anunciar que os ganhos no primeiro trimestre do ano fiscal de 2024 foram melhores que o estimado. O bom humor do mercado também se deu após anúncios importantes envolvendo a gigante do entretenimento, como o streaming esportivo feito em parceria com Warner e Fox, e o investimento de US$ 1,5 bilhão na Epic Games, dona do Fortnite.

A Disney também disse que irá fazer, para o streaming, uma versão exclusiva do musical Eras Tour, de Taylor Swift, e que irá lançar neste ano a sequência do sucesso de bilheteria Moana.

Resultados

Os lucros por ação da Disney no primeiro trimestre do ano fiscal de 2024 ficaram em US$1,22, contra uma previsão de 99 centavos, apesar da receita ficar aquém das estimativas e permanecer praticamente estável. A empresa também anunciou um dividendo de 45 centavos por ação, a ser pago em julho, o que representa um aumento de 50% em relação ao pagamento de janeiro.

A Disney perdeu clientes em sua plataforma de streaming, o Disney+, mas a receita foi maior devido a um aumento nos preços da assinatura. A empresa também atualizou os investidores sobre seu plano de reduzir os custos em pelo menos US$7,5 bilhões até o final do ano fiscal de 2024 e prevê lucros por ação para o ano de cerca de $4,60.