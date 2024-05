De olho no passado: Museu Nacional do Brasil vem sendo reconstruído aos poucos

Desde o incêndio que destruiu o prédio histórico e a maior parte dos 20 milhões de itens, o Museu Nacional do Brasil vem sendo reconstruído aos poucos. De fora, pouca gente lembraria da tragédia. Basta entrar, no entanto, que o estrago fica evidente. Mas as paredes queimadas agora são sinônimo de reconstrução: segundo Alexander W. A. Kellner, diretor do Museu Nacional, a instituição reabrirá suas portas para o público em 2026. E, agora, com uma vasta coleção de mais de 1.000 novos fósseis brasileiros, recolhidos na Bacia do Araripe, entre Ceará, Pernambuco e Piauí.

O anúncio da nova coleção aconteceu no começo de maio, uma parceria entre o museu, a colecionadora de arte ­Frances ­Reynolds, o colecionador de fósseis Burkhard Pohl e o paleontólogo Frederic ­Labombat, doadores dos itens. Reynolds foi intermediá­ria da negociação, que durou mais de dois anos, por meio do Instituto Inclusartiz, do qual ela é presidente e fundadora.

“Quando vi o que aconteceu com o museu, aquilo me devastou. E, assim que o professor Kellner pediu ajuda, senti uma responsabilidade moral, como cidadã e apaixonada pelo Brasil — não sou brasileira, nasci na Argentina —, de fazer algo para recuperar esse acervo”, disse Reynolds em entrevista à Casual EXAME.

O novo acervo inclui uma peça rara do crânio completo de um ­Tupandactylus imperator, espécie de pterossauro brasileiro.

Outro exemplar de pterossauro, com dentes e mandíbula preservados, também compõe a coleção, ao lado de uma porção de fósseis de plantas, penas, anfíbios e inúmeros insetos. No total, são 1.104 itens doados, vindos de duas unidades muito ricas em material paleontológico que datam, respectivamente, de 115 milhões e 110 milhões de anos.

O principal doador, Burkhard Pohl, é neto de Karl Stroeher (1890-1977), cuja coleção de arte formou a base do Museu de Arte Moderna de Frankfurt, e filho de Erika Pohl-­Stroeher, que reuniu a maior e mais refinada coleção de minerais e gemas da Europa.

“Vi o museu pegando fogo na TV. Quando a Frances me procurou, já conhecendo esse olhar dela para a arte e para a cultura, soube que isso era o certo a ser feito. É uma coleção que sempre tive muito orgulho de ter, mas que precisa estar exposta nesse museu”, explicou.

Novos detalhes sobre o investimento público na reestruturação do museu serão anunciados no dia 5 de junho, em audiência pública no Congresso Nacional, no âmbito da Comissão de Cultura. Até a publicação desta reportagem, 60% da verba pública já foi capitalizada, um total de 369,3 milhões de reais. Destes, 164,8 milhões de reais vêm de recursos públicos; e 100,5 milhões de reais, da iniciativa privada.

“Hoje, temos uma participação particular bem maior do que a das instituições públicas. É fundamental essa parceria com instituições privadas para a recomposição do nosso acervo, que é o maior desafio no momento. Um prédio de pé sem conteúdo não é um museu, afinal”, finaliza Kellner.

Por Luiza Vilela, do Rio de Janeiro

STREAMING

Fuga cinematográfica

The Big Cigar: A Fuga (Apple TV+/Divulgação)

A fuga do líder dos Panteras Negras Huey P. Newton para Cuba poderia ter sido uma história de Hollywood — e foi. Com base em um artigo de Joshuah Bearman, The Big Cigar: A Fuga conta a história real do ousado planode evasão para a ilha caribenha do fundador do grupo ativista. A estratégia para escapar do FBI contou com a ajuda do famoso produtor Bert Schneider e uma produção cinematográfica falsa.

The Big Cigar: A Fuga | Com André Holland, Alessandro Nivola e Tiffany Boone | Disponível na Apple TV+

LIVRO

Das telas aos palcos

Cine Subaé — escritos sobre cinema (1960–2023), de Caetano Veloso (Companhia das Letras/Divulgação)

A programação do Cine Teatro Subaé, em Santo Amaro (BA), serviu de inspiração para que Caetano Veloso, ainda na juventude, atuasse como crítico e sonhasse em dedicar sua vida à direção de filmes. Agora, a Companhia das Letras publica Cine Subaé — Escritos sobre Cinema (1960–2023), que reúne críticas de Caetano da década de 1960, entrevistas, depoimentos e comentários que revelam o repertório cinematográfico do compositor.

Cine Subaé — escritos sobre cinema (1960–2023), de Caetano Veloso | Claudio Leal e Rodrigo Sombra (organização), Companhia das Letras | Lançamento em 28 de maio, 129,90 reais

FOTOS

Memória fotográfica

Fotógrafos brasileiros e estrangeiros relembram suas trajetórias em exposição no MIS-SP | Júlia Storch

Foto de Sebastião Salgado: homenagem a Portugal (Sebastião Salgado/IMS/Divulgação)

O mês de maio é marcado pela fotografia no Museu da Imagem e do Som de São Paulo, com exposições de artistas nacionais e internacionais na programação. Com curadoria do diretor-geral do MIS, André Sturm, esta edição conta com cliques inéditos de Sebastião Salgado durante a Revolução dos Cravos, em Portugal, há 50 anos. As mais de 50 fotografias vêm a público pela primeira vez no aniversário de um dos maiores marcos da história de Portugal e da democracia na Europa.

Maio Fotografia no MIS 2024 também conta com cliques de ­Thereza Eugênia, fotógrafa baiana que registrou de forma íntima o convívio com artistas brasileiros no Rio de Janeiro nas décadas de 1960 a 1980, como Chico Buarque, Caetano Veloso, Maria Bethânia, Ney Matogrosso, Gal Costa e Gilberto Gil.

A mostra conta ainda com trabalhos de Sergio Poroger, que traz um resgate dos cinemas de rua do Brasil e do mundo, Gabriel Chaim, fotojornalista paraense que cobriu diversas guerras, e Bruno Mathias, fotógrafo selecionado pelo programa Nova Fotografia do MIS, com uma produção que remete à fantasia de paisagens tradicionais.

“Após 12 anos de sua estreia e de sete edições realizadas, retomamos o projeto Maio Fotografia no MIS em sua essência: uma verdadeira ocupação fotográfica por todo o museu, que contempla desde novos talentos até grandes nomes nacionais e internacionais do meio”, diz Sturm.

Maio Fotografia no MIS 2024 | Até 30 de junho | Museu da Imagem e do Som (MIS) | Avenida Europa, 158, Jardim Europa, São Paulo | Ingressos: 10 reais (inteira) e 5 reais (meia); grátis às terças-feiras e na terceira quarta-feira do mês

um lugar para comer comida indiana...

...em Paris (França)

Premiado com uma estrela Michelin em dois restaurantes indianos de Londres, o chef Jitin Joshi instalou o seu charmoso bistrô, The Crossing, no primeiro andar das Galeries Lafayette Le Gourmet, em Paris. Com a sua cozinha, ele celebra a diversidade de especiarias de sua terra natal.

...em Edimburgo (Escócia)

Todo o dia, todos os dias. Esse é o lema do Dishroom — um lugar para tomar café da manhã, almoçar, beber um chai durante a tarde ou ainda jantar. Os espaços finamente decorados prestam homenagem aos antigos cafés iranianos e à comida de toda Bombaim.

...no Porto (Portugal)

Chutnify nasceu para criar um espaço vibrante e descolado para as pessoas apreciarem uma comida indiana regional, servida de uma forma contemporânea. O nome, inspirado no molho agridoce, traduz a mistura e o equilíbrio de sabores dos pratos da casa.

Por Carolina Gehlen