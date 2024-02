Disney+ vai acabar com compartilhamento de senhas e repetirá modelo da Netflix

O compartilhamento de senhas no Disney+ está perto do fim. Segundo o chefe financeiro do grupo, Hugh Johnston, a quebra desse sistema vai começar no verão deste ano do Hemisfério Norte (a partir do final de junho). De acordo com o executivo, o serviço de streaming irá suspender as contas suspeitas de compartilhamento e os usuários "terão a opção de pagar por um perfil próprio".

De acordo como site The Verge, a Disney também começará a permitir que titulares de conta adicionem pessoas fora de seu domicílio por uma "taxa adicional", mas não informou quanto isso custará. A Netflix já tem esse tipo de cobrança. "Queremos alcançar o maior público possível com nosso conteúdo", disse Johnston. "Estamos ansiosos para lançar esta nova funcionalidade para melhorar a experiência geral do cliente e expandir nossa base de assinantes." "O pagamento por esse compartilhamento é uma oportunidade para nós. Isso é uma coisa que nosso concorrente está tirando vantagem e que podemos utilizar também. Teremos ações específicas para os próximos meses", explicou Johnston.

A novidade das senhas vem a público quando o Disney+ planeja lançar um "super app" com o Hulu em março após a versão beta divulgada no ano passado. Os relatórios da Disney apontam que o streaming da empresa perdeu 1,3 milhão de assinantes nos Estados Unidos e Canadá depois que o preço da assinatura subiu em 2023. Enquanto isso, o Hulu, registrou 1,2 milhão de novos assinantes. O serviço é da Disney, mas tem uma participação minoritária da Comcast, dona de NBC, Universal, entre outras.

Disney, Fox e Warner se unem para lançar novo streaming de esportes ainda neste ano

Disney, Fox e Warner Bros Discovery anunciaram nesta terça-feira, 6, a criação de um serviço conjunto de streaming para os apaixonados por esportes. Cada empresa terá um terço do novo negócio. O preço e o nome do serviço ainda serão definidos. A plataforma deve ser lançada no outono do Hemisfério Norte (entre setembro e dezembro). Não há informações se o streaming chegará ao Brasil.