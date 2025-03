Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre comédia e drama, documentários e séries, o final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na Netflix, estreia do documentário Larissa: O Outro Lado de Anitta, e a série documental Com Amor, Meghan. Já no Prime Video, estreia do filme O Aprendiz.

Larissa: O Outro Lado de Anitta (Netflix)

A pop star carioca Anitta revela sua intimidade neste documentário que explora a identidade dupla, as dificuldades na vida pessoal e a busca pela felicidade.

Caos: Os Crimes de Manson (Netflix)

Dirigido por Errol Morris, Caos: Os Crimes de Manson desvenda uma teia de conspiração que envolve a CIA, LSD, Jack Ruby, a Família Manson e Vincent Bugliosi, lançando dúvidas sobre a história oficial da chacina mais infame da década de 1960.

Com Amor, Meghan (Netflix)

A duquesa compartilha conselhos pessoais, colocando a leveza acima da busca pela perfeição e mostrando que existe beleza mesmo em situações inesperadas. Ao lado de convidados, ela arregaça as mangas na cozinha, no jardim e em outras áreas, convidando o público a fazer o mesmo.

O Aprendiz (Prime Video)

Com duas indicações no Oscar 2025, O Aprendiz, longa ambientado nos anos 70 e 80, acompanha a carreira de Donald Trump como um dos mais polêmicos empresários dos Estados Unidos.

Retrato de uma Jovem em Chamas (Mubi)

Na França, em 1760, Marianne é uma jovem pintora que recebe a tarefa de pintar um retrato de Héloïse para seu casamento sem que ela saiba. Ela passa os dias observando Héloïse e as noites pintando, se aproximando cada vez mais da sua modelo e noiva relutante.