9 filmes sobre moda para ver no streaming antes de 'O Diabo Veste Prada 2'

Na próxima quinta-feira, 30, Miranda Priestly e Andy Sachs retornam às telas com a estreia mundial de O Diabo Veste Prada 2. O longa, que retoma a dinâmica ácida da revista Runway em um mercado editorial agora dominado pelo digital, é o evento cinematográfico do ano para quem acompanha a intersecção entre cinema e estilo.

Embora renovada pelo lançamento, essa simbiose entre as telas e as passarelas é um pilar histórico da sétima arte. A moda atua há décadas como um motor narrativo: define ambições, sinaliza mudanças sociais e, em muitas obras-primas, assume o papel de protagonista.

Para entrar no clima da estreia e entender como o figurino molda grandes histórias, selecionamos nove produções essenciais que celebram a moda como arte, business e até ferramenta de vingança antes da estreia de O Diabo Veste Prada 2. Confira onde assistir:

1. Cinderela em Paris (1957)

Sinopse: Depois de muita busca, o fotógrafo Dick Avery encontra Jo Stockton, sua modelo perfeita. Ela é uma jovem tímida e linda, que é levada para Paris para brilhar e deixar o rival do fotógrafo morrendo de inveja.

Onde assistir: Prime Video e Apple TV (valor adicional).

2. Coco Antes de Chanel (2009)

Sinopse: Coco Chanel era uma jovem humilde com talento para costura e trabalhava como cantora em um bar. Sua vida muda quando ela se torna amante e conselheira de modas de um rico herdeiro. Cansada dos chapéus floreados e espartilhos, Coco usa as roupas de seu amante como ponto de partida para criar uma linha sofisticada que a leva ao topo da costura parisiense.

Onde assistir: Netflix, Prime Video e Apple TV (valor adicional).

3. Trama Fantasma (2017)

Sinopse: Nos anos 1950, Reynolds Woodcock é um renomado estilista que veste a elite britânica. Sua inspiração surge das mulheres que entram e saem de sua vida, até que conhece Alma, que vira sua musa e amante em um relacionamento intenso.

Onde assistir: Telecine, Claro TV+, Prime Video e Apple TV (valor adicional).

4. Cruella (2021)

Sinopse: Inteligente e criativa, Estella quer fazer nome com seus designs e atrai a atenção da Baronesa Von Hellman. O relacionamento delas desencadeia eventos que fazem Estella abraçar seu lado rebelde e se tornar a elegante e vingativa Cruella.

Onde assistir: Disney+.

5. Bonequinha de Luxo (1961)

Sinopse: Holly Golightly é uma garota de programa decidida a casar-se com um milionário. Seus planos mudam quando conhece Paul Varjak, um escritor que se torna seu vizinho. Apesar do interesse, Holly reluta em se entregar a um amor que contraria seus objetivos de riqueza.

Onde assistir: Prime Video, Claro TV+ e Apple TV (valor adicional).

6. Casa Gucci (2021)

Sinopse: De origem humilde, Patrizia Reggiani tira a sorte grande ao se casar com Maurizio Gucci. Sua ambição faz com que a história de amor termine em um assassinato que chocou o mundo da moda.

Onde assistir: Apple TV e Prime Video (valor adicional).

7. Yves Saint Laurent (2014)

Sinopse: A vida de Yves Saint Laurent entre 1967 e 1976, retratando o auge da carreira e suas paixões, como Jacques de Bascher e Pierre Bergé, seu parceiro de negócios.

Onde assistir: Reserva Imovision.

8. Personal Shopper (2016)

Sinopse: Maureen sofre após a morte do irmão gêmeo. Enquanto trabalha como personal shopper em Paris, ela tenta conectar-se com o espírito dele, mas começa a receber mensagens misteriosas de uma entidade.

Onde assistir: Claro TV, Apple TV e Prime Video (valor adicional).

9. A Vingança Está na Moda (2015)

Sinopse: Na década de 1950, a talentosa costureira Tilly regressa à sua cidade natal para se reconciliar com a mãe e se vingar de pessoas do seu passado através de suas criações de alta-costura.

Onde assistir: Netflix, Claro TV, Apple TV e Prime Video (valor adicional).