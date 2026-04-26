9 filmes sobre moda para ver no streaming antes de 'O Diabo Veste Prada 2'

Moda na telona: filmes sobre a indústria fashion para assistir no streaming (Divulgação)
Repórter de Casual
Publicado em 26 de abril de 2026 às 08h02.
Na próxima quinta-feira, 30, Miranda Priestly e Andy Sachs retornam às telas com a estreia mundial de O Diabo Veste Prada 2. O longa, que retoma a dinâmica ácida da revista Runway em um mercado editorial agora dominado pelo digital, é o evento cinematográfico do ano para quem acompanha a intersecção entre cinema e estilo.
Embora renovada pelo lançamento, essa simbiose entre as telas e as passarelas é um pilar histórico da sétima arte. A moda atua há décadas como um motor narrativo: define ambições, sinaliza mudanças sociais e, em muitas obras-primas, assume o papel de protagonista.
Para entrar no clima da estreia e entender como o figurino molda grandes histórias, selecionamos nove produções essenciais que celebram a moda como arte, business e até ferramenta de vingança antes da estreia de O Diabo Veste Prada 2. Confira onde assistir:
Sinopse: Depois de muita busca, o fotógrafo Dick Avery encontra Jo Stockton, sua modelo perfeita. Ela é uma jovem tímida e linda, que é levada para Paris para brilhar e deixar o rival do fotógrafo morrendo de inveja.
Onde assistir: Prime Video e Apple TV (valor adicional).
Sinopse: Coco Chanel era uma jovem humilde com talento para costura e trabalhava como cantora em um bar. Sua vida muda quando ela se torna amante e conselheira de modas de um rico herdeiro. Cansada dos chapéus floreados e espartilhos, Coco usa as roupas de seu amante como ponto de partida para criar uma linha sofisticada que a leva ao topo da costura parisiense.
Onde assistir: Netflix, Prime Video e Apple TV (valor adicional).
Sinopse: Nos anos 1950, Reynolds Woodcock é um renomado estilista que veste a elite britânica. Sua inspiração surge das mulheres que entram e saem de sua vida, até que conhece Alma, que vira sua musa e amante em um relacionamento intenso.
Onde assistir: Telecine, Claro TV+, Prime Video e Apple TV (valor adicional).
Sinopse: Inteligente e criativa, Estella quer fazer nome com seus designs e atrai a atenção da Baronesa Von Hellman. O relacionamento delas desencadeia eventos que fazem Estella abraçar seu lado rebelde e se tornar a elegante e vingativa Cruella.
Onde assistir: Disney+.
Sinopse: Holly Golightly é uma garota de programa decidida a casar-se com um milionário. Seus planos mudam quando conhece Paul Varjak, um escritor que se torna seu vizinho. Apesar do interesse, Holly reluta em se entregar a um amor que contraria seus objetivos de riqueza.
Onde assistir: Prime Video, Claro TV+ e Apple TV (valor adicional).
Sinopse: De origem humilde, Patrizia Reggiani tira a sorte grande ao se casar com Maurizio Gucci. Sua ambição faz com que a história de amor termine em um assassinato que chocou o mundo da moda.
Onde assistir: Apple TV e Prime Video (valor adicional).
Sinopse: A vida de Yves Saint Laurent entre 1967 e 1976, retratando o auge da carreira e suas paixões, como Jacques de Bascher e Pierre Bergé, seu parceiro de negócios.
Onde assistir: Reserva Imovision.
Sinopse: Maureen sofre após a morte do irmão gêmeo. Enquanto trabalha como personal shopper em Paris, ela tenta conectar-se com o espírito dele, mas começa a receber mensagens misteriosas de uma entidade.
Onde assistir: Claro TV, Apple TV e Prime Video (valor adicional).
Sinopse: Na década de 1950, a talentosa costureira Tilly regressa à sua cidade natal para se reconciliar com a mãe e se vingar de pessoas do seu passado através de suas criações de alta-costura.
Onde assistir: Netflix, Claro TV, Apple TV e Prime Video (valor adicional).