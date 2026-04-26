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9 filmes sobre moda para ver no streaming antes de 'O Diabo Veste Prada 2'

Da revolução de Coco Chanel ao suspense de Personal Shopper, confira onde assistir aos títulos que transformaram o figurino em protagonista

Moda na telona: filmes sobre a indústria fashion para assistir no streaming (Divulgação)

Moda na telona: filmes sobre a indústria fashion para assistir no streaming (Divulgação)

Luiza Vilela
Luiza Vilela

Repórter de Casual

Publicado em 26 de abril de 2026 às 08h02.

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Na próxima quinta-feira, 30, Miranda Priestly e Andy Sachs retornam às telas com a estreia mundial de O Diabo Veste Prada 2. O longa, que retoma a dinâmica ácida da revista Runway em um mercado editorial agora dominado pelo digital, é o evento cinematográfico do ano para quem acompanha a intersecção entre cinema e estilo.

Embora renovada pelo lançamento, essa simbiose entre as telas e as passarelas é um pilar histórico da sétima arte. A moda atua há décadas como um motor narrativo: define ambições, sinaliza mudanças sociais e, em muitas obras-primas, assume o papel de protagonista.

Para entrar no clima da estreia e entender como o figurino molda grandes histórias, selecionamos nove produções essenciais que celebram a moda como arte, business e até ferramenta de vingança antes da estreia de O Diabo Veste Prada 2. Confira onde assistir:

1. Cinderela em Paris (1957)

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Sinopse: Depois de muita busca, o fotógrafo Dick Avery encontra Jo Stockton, sua modelo perfeita. Ela é uma jovem tímida e linda, que é levada para Paris para brilhar e deixar o rival do fotógrafo morrendo de inveja.

Onde assistir: Prime Video e Apple TV (valor adicional).

2. Coco Antes de Chanel (2009)

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Sinopse: Coco Chanel era uma jovem humilde com talento para costura e trabalhava como cantora em um bar. Sua vida muda quando ela se torna amante e conselheira de modas de um rico herdeiro. Cansada dos chapéus floreados e espartilhos, Coco usa as roupas de seu amante como ponto de partida para criar uma linha sofisticada que a leva ao topo da costura parisiense.

Onde assistir: Netflix, Prime Video e Apple TV (valor adicional).

3. Trama Fantasma (2017)

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Sinopse: Nos anos 1950, Reynolds Woodcock é um renomado estilista que veste a elite britânica. Sua inspiração surge das mulheres que entram e saem de sua vida, até que conhece Alma, que vira sua musa e amante em um relacionamento intenso.

Onde assistir: Telecine, Claro TV+, Prime Video e Apple TV (valor adicional).

4. Cruella (2021)

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Sinopse: Inteligente e criativa, Estella quer fazer nome com seus designs e atrai a atenção da Baronesa Von Hellman. O relacionamento delas desencadeia eventos que fazem Estella abraçar seu lado rebelde e se tornar a elegante e vingativa Cruella.

Onde assistir: Disney+.

5. Bonequinha de Luxo (1961)

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Sinopse: Holly Golightly é uma garota de programa decidida a casar-se com um milionário. Seus planos mudam quando conhece Paul Varjak, um escritor que se torna seu vizinho. Apesar do interesse, Holly reluta em se entregar a um amor que contraria seus objetivos de riqueza.

Onde assistir: Prime Video, Claro TV+ e Apple TV (valor adicional).

6. Casa Gucci (2021)

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Sinopse: De origem humilde, Patrizia Reggiani tira a sorte grande ao se casar com Maurizio Gucci. Sua ambição faz com que a história de amor termine em um assassinato que chocou o mundo da moda.

Onde assistir: Apple TV e Prime Video (valor adicional).

7. Yves Saint Laurent (2014)

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Sinopse: A vida de Yves Saint Laurent entre 1967 e 1976, retratando o auge da carreira e suas paixões, como Jacques de Bascher e Pierre Bergé, seu parceiro de negócios.

Onde assistir: Reserva Imovision.

8. Personal Shopper (2016)

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Sinopse: Maureen sofre após a morte do irmão gêmeo. Enquanto trabalha como personal shopper em Paris, ela tenta conectar-se com o espírito dele, mas começa a receber mensagens misteriosas de uma entidade.

Onde assistir: Claro TV, Apple TV e Prime Video (valor adicional).

9. A Vingança Está na Moda (2015)

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Sinopse: Na década de 1950, a talentosa costureira Tilly regressa à sua cidade natal para se reconciliar com a mãe e se vingar de pessoas do seu passado através de suas criações de alta-costura.

Onde assistir: Netflix, Claro TV, Apple TV e Prime Video (valor adicional).

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