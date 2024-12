Dia Nacional do Samba: 10 trechos de músicas famosas para celebrar a data

Comemorado no dia 2 de dezembro, o Dia Nacional do Samba é uma data promulgada na Lei nº 14.567, de 2023, que reconhece oficialmente as escolas de samba e seus desfiles como manifestações culturais do Brasil. Não é considerada feriado em nenhum município.

A origem da escolha da data é incerta e divide muitos historiadores. Mas a versão mais aceita é que se comemora o Dia Nacional do Samba no dia 2 dezembro por causa da visita de Ary Barroso a Salvador, que aconteceu no mesmo dia, em 1940. Em 2007, o Projeto de Lei nº 1.713-A, de autoria de Indio da Costa, então deputado federal, começou a dar os primeiros passos para consolidar a data no calendário oficial. Para ele, a importância do estilo musical no Brasil já era incontestável, porque é uma expressão genuína do povo brasileiro.

Com história de resistência, criatividade e alegria, o samba reflete a alma do país. Por isso, a EXAME POP separou 10 trechos de sambas famosos para celebrar a data. Confira:

10 trechos de músicas famosas para celebrar o Dia do Samba

"Quem não gosta de samba

bom sujeito não é

É ruim da cabeça ou doente do pé" — Samba da Minha Terra, Dorival Caymmi

"Não deixe o samba morrer

Não deixa o samba acabar

O povo foi feito de samba

De samba pra gente sambar " — Nao Deixe o Samba Morrer, Alcione "Vem pra cá

O que que tem?

Eu não estou fazendo nada

Você também

Faz mal bater um papo

assim gostoso com alguém?" — Deixa Isso Pra Lá, Jair Rodrigues " E malandro é malandro, mané é mané (Podes crer que é)" — Malandro é Malandro e Mané é Mané, Bezerra da Silva "Mas iremos achar o tom

Um acorde com lindo som

E fazer com que fique bom

Outra vez o nosso cantar

E a gente vai ser feliz

Olha nós outra vez no ar

O show tem que continuar" — O Show Tem Que Continuar, Fundo de Quintal

"Eu já passei por quase tudo nessa vida

Em matéria de guarida, espero ainda a minha vez

Confesso que sou de origem pobre

Mas meu coração é nobre, foi assim que Deus me fez

Deixa a vida me levar (vida, leva eu)" — Deixa a Vida me Levar, Zeca Pagodinho "Minha jangada vai sair pro mar

Vou trabalhar, meu bem querer

Se Deus quiser quando eu voltar do mar

Um peixe bom eu vou trazer" — Suíte do Pescador, Dorival Caymmi "Você também me lembra a alvorada

Quando chega iluminando

Meus caminhos tão sem vida

E o que me resta é bem pouco

Ou quase nada, do que ir assim, vagando

Numa estrada perdida" — Alvorada, Cartola "Ah! Minha Portela!

Quando vi você passar

Senti meu coração apressado

Todo o meu corpo tomado

Minha alegria voltar" — Foi Um Rio Que Passou em Minha Vida, Paulinho da Viola "Não posso ficar nem mais um minuto com você

Sinto muito, amor, mas não pode ser

Moro em Jaçanã

Se eu perder esse trem

Que sai agora, às onze horas

Só amanhã de manhã" — Trem das Onze, Adoniran Barbosa