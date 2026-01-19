Inscrições do Sisu começam nesta segunda; veja como participar

As inscrições do processo seletivo de 2026 do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) começam nesta segunda-feira, 19.

O processo é gratuito, e o candidato poderá realizá-lo no período de 19 a 23 de janeiro de 2026, exclusivamente pela internet, por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

As notas do Enem, que podem ser utilizadas no processo, foram divulgadas na última sexta-feira, 16.

O candidato poderá se inscrever em até duas opções de curso.

Segundo o Ministério da Educação, serão 274,8 mil vagas ofertadas em 7.388 cursos de 136 instituições. Esse é o maior volume da história do Sisu em quantidade de instituições participantes.

Como ocorreu em 2025, a edição de 2026 terá somente uma etapa de inscrição para as vagas ofertadas pelas instituições participantes.

Dessa forma, os inscritos concorrerão, em um único processo seletivo, às vagas disponibilizadas para todo o ano letivo.

O resultado da única chamada regular será divulgado no dia 29 de janeiro de 2026.

Todos os estudantes selecionados nas vagas disponíveis, tanto na chamada regular quanto por meio da lista de espera, deverão realizar a matrícula na instituição no período indicado no edital.

Como fazer a inscrição no SISU 2026?

Acesse o sistema de inscrição do Sisu 2026utilizando seu login e senha no portal do governo federal: https://acessounico.mec.gov.br/; Durante a inscrição, preencha um questionário socioeconômico que contribuirá para definir seu perfil; Escolha até duas opções de curso - é possível consultar vagas pelo nome do curso, instituição de ensino ou cidade; Confirme a inscrição.

Cronograma Sisu 2026

Inscrição: 19 a 23 de janeiro de 2026

Chamada regular: 29 de janeiro de 2026

Matrícula dos selecionados: a partir de 2 de fevereiro de 2026

Manifestação de interesse na lista de espera: 29 de janeiro a 2 de fevereiro de 2026

Para mais informações, acesse o edital do Sisu 2026.

A inscrição no SISU é gratuita?

A inscrição é gratuita, em uma única etapa e feita pela Internet por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

O que é e como funciona o Sisu?

O Sisu é um sistema eletrônico administrado pelo MEC que permite que instituições públicas de ensino superior disponibilizem vagas para candidatos que tenham realizado o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

A cada edição, as instituições públicas que optam por participar do Sisu anunciam a disponibilidade de vagas em seus cursos.

Após o período de inscrições, os candidatos são selecionados conforme a ordem de classificação, considerando o curso desejado e a modalidade de concorrência, respeitando o número de vagas disponíveis para cada curso.

Como é feita a seleção dos candidatos no Sisu?

Todos os candidatos inscritos no Sisu serão classificados conforme o desempenho no Enem 2025, primeiramente na modalidade de ampla concorrência. Em seguida, será aplicada a reserva de vagas prevista pela Lei de Cotas.

O objetivo é beneficiar, sem distorções, os candidatos que realmente necessitam de políticas compensatórias para acesso ao ensino superior.

A oferta de vagas reservadas observará a proporção de estudantes de escolas públicas, de baixa renda, com deficiência, pretos, pardos, indígenas e quilombolas.

Todas as instituições participantes do Sisu 2025 adotarão os dados de distribuição de vagas conforme os percentuais atualizados pelo Censo 2022, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A lista de espera poderá ser utilizada pelas instituições durante todo o ano para preenchimento das vagas eventualmente não ocupadas na chamada regular.

O candidato que não for selecionado na chamada regular poderá manifestar interesse em participar da lista de espera.

Mudanças no Sisu

O MEC realizou algumas mudanças no processo seletivo do Sisu. O governo afirma que as alterações aumentam a "transparência, a segurança jurídica e o melhor aproveitamento das vagas pública".

Entre as mudanças desta edição estão:

Enem:

A partir de 2026, o Sisu passará a considerar o resultado das três últimas edições do Enem — 2023, 2024 e 2025. A seleção dos candidatos às vagas disponibilizadas no processo seletivo terá como referência a nota da edição do Enem que resulte na melhor média ponderada, segundo a opção de curso, desde que o participante tenha tirado nota superior a zero na redação e não tenha sido treineiro (estudante que não terminou o ensino médio e faz o exame para fins de autoavaliação).

O sistema de inscrição do Sisu selecionará automaticamente a melhor nota média ponderada das edições do Enem, considerando ações afirmativas.

Para fins de inscrição, classificação e eventual seleção no processo seletivo, caso o candidato tenha participado de uma ou mais edições do Enem, será considerada para cada opção de curso apenas a edição válida em que o estudante obteve a melhor média ponderada de notas.

Em caso de empate na utilização das médias ponderadas, será considerada a edição do Enem em que ele obteve a maior nota em uma das disciplinas, conforme a ordem de prioridade.

Conclusão do ensino médio:

O edital também reforça que apenas candidatos que tenham concluído o ensino médio podem concorrer a uma vaga no Sisu e ingressar na educação superior, garantindo equidade e segurança jurídica.

Ingresso

Serão ofertadas vagas em cursos com início das aulas previsto tanto para o primeiro quanto para o segundo semestre de 2026, conforme disposto nos termos de adesão firmados pelas instituições públicas de educação superior participantes desta edição do Sisu.

Compete ao candidato verificar previamente essa informação antes de realizar a inscrição, não sendo possível a escolha do semestre de ingresso, o qual será definido de acordo com sua classificação no curso para o, qual concorrer.

Ações afirmativas:

O candidato poderá concorrer às modalidades de reserva de vagas da Lei de Cotas e às ações afirmativas próprias das instituições.

Ao se inscrever, o candidato deverá, obrigatoriamente, preencher o cadastro socioeconômico e indicar as modalidades de reserva de vagas às quais deseja concorrer, caso possua o perfil para concorrer a essas vagas; optar, em ordem de preferência, por curso(s), turno(s), local(is) de oferta e instituição(ões); e optar por uma ou mais modalidades adotadas pelas instituições, observando sempre que será permitida a opção por, no máximo, uma ação afirmativa do tipo bônus e uma ação afirmativa do tipo reserva de vagas.