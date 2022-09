Dia do Turismo: entenda a origem da data comemorativa de 27 de setembro

Nesta terça-feira, 27, é celebrado o Dia mundial do Turismo, uma data para exaltar e mostrar a importância da prática do turismo em todo o mundo. A data visa mostrar o valor cultural, político, econômico que a prática exerce no cenário mundial.

Apesar do dia mundial do turismo ser celebrado no dia 27 de Setembro, a data é comemorada no Brasil no dia 8 de Maio.

Qual a origem do dia do Turismo?

O dia 27 de setembro foi estabelecido pela Organização Mundial do Turismo (OMT), agência pertencente a ONU, para representar o dia da adoção do Estatuto da Organização Mundial do Turismo, que se deu em 27 de Setembro de 1970.

Além da escolha pelo dia da adoção do estatuto, o dia 27 de setembro também representa o início da alta temporada de viagens no Hemisfério Sul e fim da alta temporada no Hemisfério Norte.

Quais a importância do Turismo?

O turismo possui grande importância no cenário econômico, pois ele está alocado no setor terciário da economia. Alguns estudos mostram que a prática movimenta as economias locais que praticam o turismo, pois envolve estabelecimentos e serviços diretamente associados a ele. Restaurantes, hotéis e comércio, principalmente em paraísos turísticos, dependem do turismo para sobreviver.

Além de movimentar a economia local, o turismo também incentiva a preservação de monumentos históricos e paraísos naturais, como praias, praças, canteiros, entre outros. Isso além de fermentar a visitação dos turistas, também garantem o bem estar do local para os habitantes daquela cidade.

Quais os 10 locais mais procurados por Turistas?

O portal Trivago Magazine divulgou uma lista dos melhores locais para o turismo.

1º - Rio de Janeiro (RJ)

2º - São Paulo (SP)

3º - Gramado (RS)

4º - Ubatuba (SP)

5º - Porto Seguro (BA)

6º - Florianópolis (SC)

7º - Fortaleza (CE)

8º - Natal (RN)

9º - Porto de Galinhas (PE)

10º - Campos do Jordão (SP)

Veja também:

Missão da NASA intercepta asteroide em teste para defender a Terr

Eleita: Clarice Falcão é influencer que vira governadora em nova série do Prime