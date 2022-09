Missão da NASA intercepta asteroide em teste para defender a Terra

Uma sonda da Nasa encaminhada para proteger o planeta Terra do asteroide Didymos obteve um resultado positivo nesta segunda-feira, 26. Enviada como um teste, a sonda conseguiu colidir com a "lua" que orbita o asteroide (chamada de Dymorphos) e, agora, os astrofísicos e cientistas vão analisar o impacto para saber se ele foi suficiente para alterar a órbita do corpo celeste.

Didymos estava na mira agência espacial porque, em um futuro remoto, poderia atingir a Terra e gerar uma série de consequências ambientais. A Nasa reitera, no entanto, que o sistema Dimorphos/Didymosnão oferecia riscos reais ao planeta e a missão toda foi um teste para monitorar a possibilidade de defesa interplanetária da Terra.

O impacto de teste ocorreu a mais de 11 milhões de quilômetros do nosso planeta. O asteroide, sozinho, tem 780 metros de largura e sua "lua" possui 160 metros. A sonda, por sua vez, tem 19m e viajou a 24 mil quilômetros por hora atingir o sistema.

IMPACT SUCCESS! Watch from #DARTMIssion’s DRACO Camera, as the vending machine-sized spacecraft successfully collides with asteroid Dimorphos, which is the size of a football stadium and poses no threat to Earth. pic.twitter.com/7bXipPkjWD — NASA (@NASA) September 26, 2022

O que acontece agora?

O lançamento da sonda e todos os cálculos envolvidos no impacto fazem parte da Missão DART (Missão de Teste de Redirecionamento de Astroide Binário) da Nasa.

A missão DART, nesse momento, tenta apenas mudar a órbita do asteroide para que ele passe distante do nosso planeta. Foram investidos mais de U$ 330 milhões no programa que, hoje, resultou no impacto da sonda com Dymorphos.

Após a colisão, os profissionais envolvidos na Missão DART vão analisar se a colisão conseguiu ou não alterar a rota do asteroide. Por ora, o choque causou uma cratera gigante e lançará no espaço um milhão de quilos de poeira e detritos.