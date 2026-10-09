Dia das Crianças: 10 ideias de presentes criativos por até R$ 100

O Dia das Crianças, celebrado na próxima segunda-feira, 12, costuma impulsionar as vendas do varejo, especialmente no segmento de brinquedos, que concentra parte importante da procura durante o período. Em 2026, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) estima que os brinquedos representem R$ 3,62 bilhões das vendas previstas para a data.

Mas, para quem estabeleceu um limite para o presente de Dia das Crianças, o mercado oferece opções para diferentes perfis e idades. Jogos de cartas e tabuleiro, materiais para atividades artísticas, brinquedos de montar e acessórios para brincadeiras ao ar livre aparecem entre as alternativas.

Dia das Crianças: marcas apostam em experiências e personagens licenciados

Na seleção abaixo, veja 10 opções de brinquedos criativos de até R$ 100:

1. Kit de aquarela infantil

Um kit de aquarela pode ser uma escolha interessante para crianças que gostam de desenhar e experimentar diferentes formas de criação. A opção pode incluir tintas, pincéis e papel próprio para pintura.

Além de funcionar como presente, o material permite que a criança produza desenhos e ilustrações próprias, com diferentes possibilidades de uso. Kits de aquarela aparecem na faixa de aproximadamente R$ 40.

2. Blocos magnéticos

Os blocos magnéticos permitem montar estruturas, formas e personagens a partir das mesmas peças. A brincadeira pode mudar a cada montagem, o que amplia as possibilidades de uso.

3. Kit para fazer pulseiras

Para crianças que gostam de trabalhos manuais, um kit para fazer pulseiras combina criação e personalização. A criança pode montar diferentes combinações e produzir acessórios para si ou para presentear amigos.

4. Microfone infantil com LED

O microfone infantil de karaokê é uma alternativa para quem gosta de música e brincadeiras de apresentação. Alguns modelos têm luzes de LED e conexão com celular.

5. Jogo de cartas

Jogos de cartas são uma opção prática para brincar sozinho, com amigos ou em família. Entre as alternativas que costumam ficar abaixo de R$ 100 estão títulos como "Dobble", "UNO" e "Taco Gato Cabra Queijo Pizza".

Além do preço acessível, esse tipo de presente ocupa pouco espaço e pode ser levado para viagens e encontros familiares.

6. Jogo de tabuleiro

Para quem prefere brincadeiras coletivas, jogos de tabuleiro oferecem uma alternativa para reunir crianças e adultos. Existem opções de estratégia, memória, desenho e conhecimento dentro do orçamento.

7. Kit de massinha

A massinha permite criar personagens, alimentos, animais e outros objetos usando a imaginação. Kits com diferentes cores e acessórios podem render várias brincadeiras a partir do mesmo material.

É uma opção especialmente interessante para crianças que gostam de atividades manuais e de criar seus próprios cenários.

8. Brinquedo de montar

Os brinquedos de montar oferecem diferentes possibilidades de criação a partir das mesmas peças. A criança pode seguir as instruções para construir o modelo proposto ou criar suas próprias estruturas, personagens e cenários.

Há opções com blocos, peças de encaixe e conjuntos temáticos para diferentes faixas etárias. O presente também pode acompanhar a criança por mais tempo, já que novas construções podem surgir conforme ela explora as peças.

9. Bola de futebol

Para crianças que gostam de atividades ao ar livre, uma bola de futebol é uma alternativa simples e versátil. Há modelos infantis em vários faixas de preço, dependendo da marca e do tipo de bola.

O presente pode ser usado em casa, no condomínio, na escola ou em parques, desde que o espaço seja adequado para a atividade.

10. Livro infantil de atividades

Livros de colorir, atividades e histórias também entram na faixa de até R$ 100. Além de serem fáceis de encontrar, permitem escolher o tema de acordo com os interesses da criança.