Dia das Crianças: 10 ideias de presentes criativos por até R$ 100

Dia das Crianças: brinquedos de montar, atividades criativas, jogos e itens para brincar ao ar livre aparecem entre as sugestões (Tony Anderson/Getty Images)
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Publicado em 9 de outubro de 2026 às 11h05.
O Dia das Crianças, celebrado na próxima segunda-feira, 12, costuma impulsionar as vendas do varejo, especialmente no segmento de brinquedos, que concentra parte importante da procura durante o período. Em 2026, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) estima que os brinquedos representem R$ 3,62 bilhões das vendas previstas para a data.
Mas, para quem estabeleceu um limite para o presente de Dia das Crianças, o mercado oferece opções para diferentes perfis e idades. Jogos de cartas e tabuleiro, materiais para atividades artísticas, brinquedos de montar e acessórios para brincadeiras ao ar livre aparecem entre as alternativas.
Dia das Crianças: marcas apostam em experiências e personagens licenciados
Na seleção abaixo, veja 10 opções de brinquedos criativos de até R$ 100:
Um kit de aquarela pode ser uma escolha interessante para crianças que gostam de desenhar e experimentar diferentes formas de criação. A opção pode incluir tintas, pincéis e papel próprio para pintura.
Além de funcionar como presente, o material permite que a criança produza desenhos e ilustrações próprias, com diferentes possibilidades de uso. Kits de aquarela aparecem na faixa de aproximadamente R$ 40.
Os blocos magnéticos permitem montar estruturas, formas e personagens a partir das mesmas peças. A brincadeira pode mudar a cada montagem, o que amplia as possibilidades de uso.
Para crianças que gostam de trabalhos manuais, um kit para fazer pulseiras combina criação e personalização. A criança pode montar diferentes combinações e produzir acessórios para si ou para presentear amigos.
O microfone infantil de karaokê é uma alternativa para quem gosta de música e brincadeiras de apresentação. Alguns modelos têm luzes de LED e conexão com celular.
Jogos de cartas são uma opção prática para brincar sozinho, com amigos ou em família. Entre as alternativas que costumam ficar abaixo de R$ 100 estão títulos como "Dobble", "UNO" e "Taco Gato Cabra Queijo Pizza".
Além do preço acessível, esse tipo de presente ocupa pouco espaço e pode ser levado para viagens e encontros familiares.
Para quem prefere brincadeiras coletivas, jogos de tabuleiro oferecem uma alternativa para reunir crianças e adultos. Existem opções de estratégia, memória, desenho e conhecimento dentro do orçamento.
A massinha permite criar personagens, alimentos, animais e outros objetos usando a imaginação. Kits com diferentes cores e acessórios podem render várias brincadeiras a partir do mesmo material.
É uma opção especialmente interessante para crianças que gostam de atividades manuais e de criar seus próprios cenários.
Os brinquedos de montar oferecem diferentes possibilidades de criação a partir das mesmas peças. A criança pode seguir as instruções para construir o modelo proposto ou criar suas próprias estruturas, personagens e cenários.
Há opções com blocos, peças de encaixe e conjuntos temáticos para diferentes faixas etárias. O presente também pode acompanhar a criança por mais tempo, já que novas construções podem surgir conforme ela explora as peças.
Para crianças que gostam de atividades ao ar livre, uma bola de futebol é uma alternativa simples e versátil. Há modelos infantis em vários faixas de preço, dependendo da marca e do tipo de bola.
O presente pode ser usado em casa, no condomínio, na escola ou em parques, desde que o espaço seja adequado para a atividade.
Livros de colorir, atividades e histórias também entram na faixa de até R$ 100. Além de serem fáceis de encontrar, permitem escolher o tema de acordo com os interesses da criança.