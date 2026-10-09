Para o Dia das Crianças, Ana Castela expande linha de brinquedos

Ana Castela: novos produtos da Boiadeirinha ampliam a linha infantil licenciada da cantora (Divulgação)
Repórter de Marketing
Publicado em 9 de outubro de 2026 às 11h47.
Neste Dia das Crianças, Ana Castela e a empresa Novabrink lançam uma nova boneca da Boiadeirinha e uma fantasia infantil inspiradas na personagem da série Turma da Boiadeirinha. A boneca mede 20 centímetros e é indicada a partir de 3 anos, enquanto a fantasia atende crianças de 3 a 10 anos. Os itens ampliam a linha de produtos licenciados da cantora.
Ana Castela ganhou mais espaço nas prateleiras de brinquedos neste Dia das Crianças. Em parceria com a Novabrink, a cantora anuncia uma nova boneca da Boiadeirinha, personagem criada para o público infantil, além de uma fantasia. Os produtos ampliam uma linha de licenciamento que já inclui outros itens inspirados na artista.
Com 20 centímetros de altura, a Boneca Boiadeirinha acompanha chapéu e botinhas removíveis e é indicada para crianças a partir de 3 anos. Já a fantasia é composta por vestido e chapéu e atende crianças de 3 a 10 anos, conforme o tamanho. Os dois produtos são inspirados na personagem da série de animação voltada ao público infantil.
A novidade se soma à Boneca Ana Castela, também comercializada pela Novabrink. Desenvolvida com elementos associados ao visual da cantora, como chapéu, botas e tatuagens adesivas, a versão voltada ao comércio eletrônico tem embalagem compacta e acompanha um chaveiro em formato de bota.
“Com a boneca e a fantasia, conseguimos oferecer diferentes formas de viver esse imaginário, seja criando histórias, se caracterizando ou trazendo para a brincadeira elementos que elas já reconhecem e gostam”, diz Germano Brandino, diretor de marketing da Novabrink.
Segundo dados divulgados pela organização da Abrin, feira do setor, 36% dos 1.500 lançamentos apresentados na edição de 2026 eram produtos licenciados. A categoria reúne itens baseados em propriedades conhecidas do entretenimento, como personagens de filmes, séries, animações e jogos.
A expansão da linha acompanha o desenvolvimento da Boiadeirinha como uma propriedade de entretenimento infantil. Criada a partir da identificação das crianças com a cantora sertaneja, a personagem permite explorar um público diferente daquele que acompanha a carreira musical de Ana Castela, com conteúdos e produtos próprios.
O projeto inclui a série Turma da Boiadeirinha, que leva a cantora para o universo da animação, além de músicas e apresentações ao vivo. A iniciativa faz parte da estratégia da AgroPlay, empresa responsável pela carreira da artista, de ampliar as possibilidades comerciais da marca por meio do licenciamento de produtos e de experiências de entretenimento.
Mesmo com uma carreira musical não voltada para o público infantil, Ana Castela passou a reunir uma audiência jovem em torno de sua imagem e do universo sertanejo. A Boiadeirinha funciona como uma extensão dessa relação, com uma identidade voltada especificamente à infância.
“Percebi que existia uma vontade das crianças de ter um universo em que elas pudessem se identificar comigo e com tudo o que eu represento. As minhas músicas não são feitas especificamente para o público infantil, então a Boiadeirinha surgiu também desse desejo de criar uma personagem e um universo que conversassem diretamente com elas”, afirma a cantora, em comunicado.
A empresa Novabrink lança uma boneca da Boiadeirinha e uma fantasia composta por vestido e chapéu. Os produtos são inspirados na personagem infantil associada a Ana Castela.
A Boneca Boiadeirinha tem 20 centímetros de altura e acompanha chapéu e botinhas removíveis. O brinquedo é indicado para crianças a partir de 3 anos.
A fantasia da Boiadeirinha atende crianças de 3 a 10 anos, conforme o tamanho. O conjunto inclui vestido e chapéu.
A Turma da Boiadeirinha é uma série de animação voltada ao público infantil que leva Ana Castela para esse universo. O projeto também inclui músicas, apresentações ao vivo e produtos licenciados.
Ana Castela afirma que percebeu entre as crianças o desejo por um universo no qual pudessem se identificar com ela e com o que representa. Como as músicas da cantora não são feitas especificamente para crianças, a personagem surgiu para estabelecer uma comunicação direta com esse público.
Segundo dados divulgados pela organização da Abrin, 36% dos 1.500 lançamentos apresentados na edição de 2026 eram produtos licenciados. A categoria reúne itens baseados em propriedades conhecidas do entretenimento, como personagens de filmes, séries, animações e jogos.