Para o Dia das Crianças, Ana Castela expande linha de brinquedos

RESUMO ＋ Neste Dia das Crianças, Ana Castela e a empresa Novabrink lançam uma nova boneca da Boiadeirinha e uma fantasia infantil inspiradas na personagem da série Turma da Boiadeirinha. A boneca mede 20 centímetros e é indicada a partir de 3 anos, enquanto a fantasia atende crianças de 3 a 10 anos. Os itens ampliam a linha de produtos licenciados da cantora.

Ana Castela ganhou mais espaço nas prateleiras de brinquedos neste Dia das Crianças. Em parceria com a Novabrink, a cantora anuncia uma nova boneca da Boiadeirinha, personagem criada para o público infantil, além de uma fantasia. Os produtos ampliam uma linha de licenciamento que já inclui outros itens inspirados na artista.

Com 20 centímetros de altura, a Boneca Boiadeirinha acompanha chapéu e botinhas removíveis e é indicada para crianças a partir de 3 anos. Já a fantasia é composta por vestido e chapéu e atende crianças de 3 a 10 anos, conforme o tamanho. Os dois produtos são inspirados na personagem da série de animação voltada ao público infantil.

A novidade se soma à Boneca Ana Castela, também comercializada pela Novabrink. Desenvolvida com elementos associados ao visual da cantora, como chapéu, botas e tatuagens adesivas, a versão voltada ao comércio eletrônico tem embalagem compacta e acompanha um chaveiro em formato de bota.

“Com a boneca e a fantasia, conseguimos oferecer diferentes formas de viver esse imaginário, seja criando histórias, se caracterizando ou trazendo para a brincadeira elementos que elas já reconhecem e gostam”, diz Germano Brandino, diretor de marketing da Novabrink.

Segundo dados divulgados pela organização da Abrin, feira do setor, 36% dos 1.500 lançamentos apresentados na edição de 2026 eram produtos licenciados. A categoria reúne itens baseados em propriedades conhecidas do entretenimento, como personagens de filmes, séries, animações e jogos.

Identificação com o público infantil

A expansão da linha acompanha o desenvolvimento da Boiadeirinha como uma propriedade de entretenimento infantil. Criada a partir da identificação das crianças com a cantora sertaneja, a personagem permite explorar um público diferente daquele que acompanha a carreira musical de Ana Castela, com conteúdos e produtos próprios.

O projeto inclui a série Turma da Boiadeirinha, que leva a cantora para o universo da animação, além de músicas e apresentações ao vivo. A iniciativa faz parte da estratégia da AgroPlay, empresa responsável pela carreira da artista, de ampliar as possibilidades comerciais da marca por meio do licenciamento de produtos e de experiências de entretenimento.

Mesmo com uma carreira musical não voltada para o público infantil, Ana Castela passou a reunir uma audiência jovem em torno de sua imagem e do universo sertanejo. A Boiadeirinha funciona como uma extensão dessa relação, com uma identidade voltada especificamente à infância.

“Percebi que existia uma vontade das crianças de ter um universo em que elas pudessem se identificar comigo e com tudo o que eu represento. As minhas músicas não são feitas especificamente para o público infantil, então a Boiadeirinha surgiu também desse desejo de criar uma personagem e um universo que conversassem diretamente com elas”, afirma a cantora, em comunicado.