Dia das Crianças: marcas apostam em experiências e personagens licenciados

RESUMO ＋ Marcas de varejo e consumo reforçam ações para o Dia das Crianças, celebrado em 12 de outubro, com coleções infantis, brindes e experiências nas lojas. Vans, Marisa, Pernambucanas, Wepink, Kinder e Firehouse Subs apresentam iniciativas para a data, enquanto o A.C.Camargo Cancer Center inaugura uma audioteca permanente na ala pediátrica.

O Dia das Crianças, celebrado em 12 de outubro, segue entre as datas mais estratégicas do varejo, e as marcas querem ir além do preço para conquistar as famílias.

A palavra de ordem é experiência: lojas viram cenários de cinema, personagens ganham coleções licenciadas e as compras rendem brindes que levam a brincadeira para casa.

Confira as principais iniciativas para a data, incluindo uma ação que leva histórias a crianças em tratamento hospitalar.

Com coleção "Feito para Brincar", Vans reforça presença no público infantil no Dia das Crianças

A Vans chega ao Dia das Crianças com a campanha "Feito para Brincar", que reúne tênis, camisetas e moletons voltados ao público infantil.

O carro-chefe é o Knu Skool Bolt, releitura de um dos modelos mais conhecidos da marca, com um raio na lateral.

O tênis sai por R$ 449,99 nas versões Racing Red e UY Black/White, e por R$ 399,99 na TD Elastic Lace Black/White, com cadarço elástico para os menores.

As camisetas custam entre R$ 119,99 e R$ 149,99.

Para estimular compras maiores, a marca oferece um caderno em pedidos acima de R$ 499, no site, com o cupom VANSWEEK, e nas lojas próprias, desde que a compra inclua ao menos um item infantil, enquanto durarem os estoques.

A coleção está à venda nas Vans Stores e em vans.com.br.

Marisa amplia atuação no segmento infantil com coleção licenciada Disney e Marvel

De olho no aquecimento do consumo para o Dia das Crianças, a Marisa anunciou a expansão do seu portfólio no segmento infantil por meio de uma parceria de licenciamento com as gigantes do entretenimento Disney e Marvel. Disponível nos canais de venda desde o final de setembro, a nova linha traz personagens de alto apelo comercial, como Homem-Aranha, Vingadores, Mickey e Stitch, com preços de entrada competitivos, a partir de R15,99.

Alémdacoleção,amarcadesenvolveuumaaçãopromocionalvinculadaàscomprasnosegmento:clientesquegastaremR100 ganham um chaveiro de pelúcia Disney, disponível em seis personagens, até 12 de outubro ou enquanto durarem os estoques.

Pernambucanas aposta em experiência e licenciamento para alavancar o Dia das Crianças

A Pernambucanas transformou sua rede de lojas em espaços de lazer e entretenimento para impulsionar os resultados do Dia das Crianças.

Até 12 de outubro, a varejista adota o varejo de experiência como alavanca de fluxo qualificado em todas as unidades, combinando ambientação temática de cinema a ativações interativas, com destaque para salas de minicinema em parceria com o Disney+ nas lojas de Interlagos e Aricanduva, em São Paulo, convertendo o ponto de venda em destino de consumo e convivência para as famílias.

A estratégia comercial combina a força de franquias licenciadas como Disney, Hello Kitty, Homem-Aranha, Bluey, Sonic e Patrulha Canina à ampliação de linhas de marca própria e moda esportiva, fortalecendo a rentabilidade da operação.

Voltada a elevar o tíquete médio e estreitar o relacionamento com o cliente, a iniciativa utiliza o licenciamento não apenas como apelo infantil, mas como diferencial de valor percebido e relevância de mercado em uma das datas mais concorridas do calendário varejista.

Wepink amplia presença no segmento infantil e aposta em estratégia de preços acessíveis para o Dia das Crianças

O Dia das Crianças tornou-se um momento estratégico de expansão de portfólio para a Wepink.

De olho no potencial do mercado infantil, a marca de cosméticos anuncia a estratégia de preços acessíveis focados na rotina lúdica de autocuidado dos pequenos.

O destaque fica por conta da linha Fantasy Kids Desodorante Colônia (100ml), que teve seu preço ajustado de R329,00paraR87,90 por unidade.

A estratégia contempla quatro variações (Pink Castle, Dream Land, Blue Dragon e White Sorcerer), visando ganhar escala de vendas e maior participação de mercado no período promocional.

Complementando a aposta na categoria, a marca também fortalece a linha com o rótulo My Kids Rawr (100ml), mantendo a mesma precificação promocional de R$87,90.

A distribuição combina vendas diretas no e-commerce oficial (wepink.com.br) e presença física via rede de quiosques e lojas.

Kinder transforma o Dia das Crianças em experiência de descoberta, imaginação e brincadeira com novas coleções

De olho na demanda do Dia das Crianças, Kinder® estruturou uma estratégia de distribuição regionalizada para seu portfólio.

Nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, o foco é a linha Kinder® Joy com as coleções proprietárias Mundo da Veterinária e Mundo dos Dragões.

As novidades reúnem mais de 50 opções colecionáveis, explorando o universo dos animais e do cuidado com diferentes espécies.

Já nos mercados do Sul e Sudeste, a aposta de Kinder® Ovo está na parceria com a Mattel, trazendo as coleções inéditas de Barbie e Hot Wheels, com oito mini figuras inspiradas nas diferentes profissões da boneca e oito veículos em miniatura.

A estratégia visa inserir a marca na data comemorativa, atendendo todas as regiões do Brasil.

Os produtos já estão disponíveis nos pontos de vendas, com preço sugerido de R$ 11,80 para a embalagem individual e R$ 21,50 para o pacote com duas unidades.

Dia das Crianças no Firehouse Subs: Chapéu de bombeiro traz diversão e cupom especial de desconto

A Firehouse Subs resgata suas origens para celebrar o Dia das Crianças.

Durante a data, as lojas da rede vão distribuir os tradicionais chapéus de bombeiro infantil, um ícone que representa a história da rede de subs e que promete transformar o dia em uma verdadeira aventura.

Além da diversão, o chapéu vem com um cupom que desbloqueia o valor do combo de 10cm a partir de R$ 19,90 em subs selecionados.

Uma ação perfeita para reunir a família e saborear os famosos sanduíches quentes da marca.

Ação válida enquanto durarem os estoques nas unidades participantes.

A.C.Camargo inaugura audioteca em parceria com Audible e a Editora Melhoramentos e recebe visita do “Menino Maluquinho”

O A.C.Camargo Cancer Center recebe, no dia 8/10, a visita do "Menino Maluquinho" à ala pediátrica, em uma celebração do Dia das Crianças.

O encontro com pacientes e familiares marca a inauguração da audioteca permanente no andar da internação, criada em parceria com a Audible e a Editora Melhoramentos.

A iniciativa reforça o compromisso da instituição com a pedagogia hospitalar.

Ela apoia o trabalho dos professores da Escola Schwester Heine, que atuam no A.C.Camargo para garantir o direito à educação de crianças e jovens afastados da escola pelo tratamento oncológico.

Por meio de tablets, o acervo infantojuvenil da Audible chega diretamente ao leito, inclusive para quem tem restrições de isolamento ou locomoção.