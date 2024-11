Dia 30 de novembro é feriado? Entenda origem da data conhecida como 'Dia do Evangélico'

Celebrado anualmente em 30 de novembro, o Dia do Evangélico é uma data importante no calendário da comunidade cristã evangélica, que representa cerca de 22% da população do país, de acordo com dados do IBGE.

Apesar do dia 30 de novembro não representar um acontecimento histórico que justifica a escolha da data, nele já é celebrado, há cerca de 30 anos, o Dia do Evangélico, no Distrito Federal. Em 2010, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei 12.328, que instituiu oficialmente o Dia Nacional do Evangélico.

Desde então, a comunidade evangélica no Brasil aumentou exponencialmente. O crescimento foi o mais expressivo nos últimos 30 anos, passando de pouco mais de 6% em 1980 para 22% em 2023, segundo o IBGE.

A data é marcada por cultos especiais, encontros de oração, ações solidárias e eventos festivos que reúnem milhares de pessoas em celebrações públicas e privadas. Em algumas cidades, também é comum que a comemoração inclua grandes shows gospel, encontros de oração em praças públicas e feiras solidárias.

Dia do evangélico é feriado?

No Distrito Federal, a data foi estabelecida como feriado em 1995, mas a não é considerada folga em todo território brasileiro, apenas no DF, em Alagoas, e em algumas cidades por meio de leis municipais.