Como ver o 'Cometa do Século' no céu durante a noite? Confira dicas de observação

A partir desta semana, o céu do Ceará será iluminado pela passagem do cometa C/2023 A3, popularmente conhecido como "Cometa do Século". Com o passar dos dias, o fenômeno se tornará cada vez mais visível, especialmente com o auxílio de equipamentos, e no início de outubro poderá ser visto a olho nu.

Atualmente, o "Cometa do Século" está muito próximo do Sol, o que dificulta sua observação a olho nu. No entanto, à medida que o cometa se aproxima da Terra nos próximos dias, sua visibilidade melhorará.

A localização do Ceará, próximo à Linha do Equador, será uma vantagem para observar o fenômeno nas próximas semanas.

À medida que o cometa se aproxima, as condições de visualização vão mudar. Nas primeiras semanas, ele será visível pela manhã, antes do nascer do sol. No entanto, ao final de setembro, o cometa passará a ser melhor observado no início da noite.

Veja as possibilidades de observação do cometa

A partir de 15 de setembro, o cometa começará a ser visível antes do amanhecer. Nesta fase, o uso de binóculos ou lunetas é recomendado para facilitar a observação.

No dia 27 de setembro, o cometa se aproximará tanto do Sol que sua visualização será praticamente impossível. Ele permanecerá oculto pelo Sol até cerca dos dias 2 e 3 de outubro.

A partir de 2 ou 3 de outubro, o cometa começará a aparecer no horizonte ao entardecer, tornando-se visível no início da noite. Com o tempo, ele ficará progressivamente mais alto no céu e mais brilhante, podendo ser observado a olho nu.

A visibilidade do cometa deverá aumentar gradualmente, atingindo seu brilho máximo no dia 12 de outubro, quando poderá ser apreciado sem a necessidade de equipamentos.

Como ver o 'Cometa do Século' ?

O cometa começou a ser visível a partir de 15 de setembro e vai atingir o pico do seu brilho em 12 de outubro. Para acompanhá-lo ao longo desse período, siga as recomendações de observação conforme sua posição no céu:

15 a 26 de setembro

Acompanhe o cometa cedo pela manhã, antes do nascer do sol.

Ele será visível na direção leste (nascente).

Nesta fase, recomenda-se o uso de binóculos ou lunetas para melhor visualização.

27 de setembro a 3 de outubro

O cometa estará muito próximo ao Sol, tornando sua observação praticamente impossível.

Ele permanecerá oculto pelo Sol até cerca de 2 ou 3 de outubro.

3 a 12 de outubro

O cometa começará a ser visível ao entardecer, logo após o pôr do sol, na direção oeste (poente).

A posição do cometa estará na região do crepúsculo, perto da linha do sol poente. Ambientes com muitos edifícios podem dificultar a visualização.

Procure locais mais escuros, longe da poluição luminosa urbana, para uma melhor observação.

Conforme os dias avançam até 12 de outubro, o cometa subirá gradualmente no céu, tornando-se cada vez mais visível a olho nu e sem a necessidade de equipamentos.