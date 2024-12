Asteroide do tamanho do Pão de Açúcar se aproxima da Terra nesta quarta; saiba como assistir ao vivo

Um asteroide com cerca de 366 metros de diâmetro passará próximo à Terra nesta quarta-feira, 4 de dezembro, de acordo com a NASA. Para se ter uma ideia, esse tamanho é quase equivalente ao do morro do Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro, que tem 396 metros de altura.

A maior aproximação ocorrerá às 2h27 (horário de Brasília), quando o asteroide 2020 XR estará a 2,2 milhões de quilômetros de distância da Terra, mais de cinco vezes a distância entre o planeta e a Lua.

O asteroide foi descoberto em 4 de dezembro de 2020 e pertence ao grupo Apollo, composto por objetos cujas órbitas ao redor do Sol cruzam a da Terra. Embora seja classificado como um "asteroide potencialmente perigoso" (PHA) por sua proximidade e tamanho, não há motivo para alarde.

Segundo a União Astronômica Internacional (IAU), PHA são objetos que se aproximam da Terra a menos de 7,5 milhões de quilômetros e têm potencial para causar danos regionais significativos em caso de impacto, o que se aplica a asteroides com mais de 140 metros. No entanto, a NASA já calculou que, pelo menos nos próximos 100 anos, não há risco de uma colisão apocalíptica com esses corpos celestes.

Onde assistir à passagem do asteroide?

Quem quiser acompanhar o fenômeno ao vivo poderá assistir à transmissão online em tempo real, disponibilizada pelo Virtual Telescope Project, do Observatório Astronômico Bellatrix, em Roma, a partir das 15h30 desta terça-feira, 3.