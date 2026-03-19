Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

'Devoradores de Estrelas': novo filme de Ryan Gosling chega hoje aos cinemas

Longa de ficção científica já está sendo elogiado pela crítica e pelo público

Ryan Gosling: ator foi indicado ao Oscar por 'Barbie' (Divulgação/Sony Pictures)

Ryan Gosling: ator foi indicado ao Oscar por 'Barbie' (Divulgação/Sony Pictures)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 19 de março de 2026 às 14h47.

Última atualização em 19 de março de 2026 às 14h55.

Tudo sobreFilmes
Saiba mais

O filme “Devoradores de Estrelas” (Project Hail Mary), estrelado por Ryan Gosling, chegou aos cinemas nesta quinta-feira, 20.

Baseado no romance de 2021 de Andy Weir, autor de "Perdido em Marte", o longa mistura ficção científica, drama e humor, e já começa a ser apontado por críticos como possível candidato às premiações do próximo ano.

O filme conta com a direção da dupla Phil Lord e Christopher Miller, conhecida por trabalhos como "Homem-Aranha no Aranhaverso" e "Uma Aventura Lego". O roteiro é assinado por Drew Goddard, que também adaptou "Perdido em Marte" para o cinema.

Qual é a história de 'Devoradores de Estrelas'?

Ryan Gosling interpreta Ryland Grace, um professor de biologia molecular que acorda sozinho em uma nave espacial, a anos-luz da Terra, sem memória de como chegou ali.

À medida que recupera suas lembranças, ele descobre que foi enviado em uma missão para impedir que uma entidade misteriosa destrua o Sol — e, consequentemente, a vida no planeta. O enredo acompanha sua tentativa de salvar a humanidade enquanto lida com o isolamento e desafios científicos.

O elenco também conta com Sandra Hüller, Milana Vayntrub, Ken Leung, Liz Kingsman e James Ortiz.

Primeiras reações da crítica

Durante a pré-estreia, o crítico independentes já havia elogiado o longa. Eric Marchen classificou o filme como “o primeiro grande blockbuster de 2026”, destacando a fotografia de Greig Fraser e a performance de Gosling.

Scott Menzel descreveu a produção como uma “conquista cinematográfica épica” e previu forte presença nas premiações. Já Barry Hertz apontou pequenas falhas no roteiro, mas afirmou que o “charme de proporções galácticas” de Gosling sustenta o filme.

A produção foi apresentada na Comic-Con 2025, quando os primeiros minutos foram exibidos ao público. Na ocasião, Gosling afirmou que se identificou com o personagem por retratar “uma pessoa comum em uma situação extraordinária”.

Acompanhe tudo sobre:Filmes

Mais de Pop

BTS volta aos palcos nesta semana após um hiato de quatro anos

Rock in Rio 2026 reforça line-up com Machine Gun Kelly e The Hives

'Sessão da Tarde': qual filme passará na TV Globo nesta quinta-feira, 19?

Clássico de Van Damme vai ganhar remake com Michaela Coel

Mais na Exame

Mercado Imobiliário

Guarulhos virou Faria Lima dos galpões logísticos; preços sobem acima da inflação

Mercados

Nem a guerra segura: ouro e prata despencam com pressão de juros e inflação

Mundo

Trump diz que os EUA precisam de US$ 200 bilhões para financiar a guerra contra o Irã

Tecnologia

China incentiva setor de IA com escritórios gratuitos voltados a startups