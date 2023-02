Desfile das escolas de samba do Rio começa neste domingo; onde assistir ao vivo e horários

Começam neste domingo,19, os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro, no Sambódromo da Marquês da Sapucaí, na zona central da capital. Seis escolas vão passar pelos 700 metros da ‘passarela do samba’.

Ao todo, 12 escolas de samba, divididas em duas noites de apresentação, disputam o título do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro. Na segunda, outras seis escolas passam pela Sapucaí. A apuração para definir a campeã de 2023 acontece na quarta-feira, 22, às 16h.

Entre os principais desfiles da noite estão a Grande Rio, que venceu pela primeira vez a competição em 2022.

Horário das Escolas de Samba do Rio neste domingo,19; veja ordem do desfile e Samba enredo

22h - Império Serrano

Samba enredo em homagem ao cantor Arlindo Cruz

23h - Grande Rio

Samba enredo em homenagem ao cantor Zeca Pagodinho

00h00- Mocidade

Samba enredo "Terra de meu céu, estrela de meu chão"

01h00 - Unidos da Tijuca

Samba enredo sobre a Bahia

02h00 - Salgueiro

Samba enredo "Delírios de um Paraíso Vermelho"

03h00 - Mangueira

Samba enredo sobre “As Áfricas que a Bahia canta”