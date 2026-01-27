Pop

BBB 26: Ganha-Ganha desta terça oferece R$ 20 mil ou pista sobre votos

Edição desta terça-feira traz uma escolha que pode influenciar estratégias de permanência na casa

BBB 26: Quem for sorteado no BBB 26 decide entre grana extra e voto revelado (Globo/Fábio Rocha/Divulgação)

Redação Exame

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 22h00.

O BBB 26 reserva mais uma noite de tensão nesta terça-feira (27) com a dinâmica Ganha-Ganha. Na dinâmica de hoje, um participante será sorteado para enfrentar uma decisão que pode mexer com o jogo.

O apresentador Tadeu Schmidt vai explicar ao brother ou sister que ele pode escolher entre duas opções: A primeira é aceitar a informação privilegiada sobre dois votos dados por colegas no último Paredão mais R$ 10 mil. A segunda alternativa é abdicar dessa vantagem e levar R$ 20 mil em dinheiro, sem saber quem votou em quem.

A ideia da organização é criar um dilema entre ganho financeiro imediato e possível vantagem estratégica no jogo, algo que pode influenciar alianças e tensões entre os confinados. O resultado da escolha pode impactar o jogo desta semana, especialmente nas conversas e estratégias dentro da casa.

No Ganha-Ganha da semana passada, Maxiane descobriu que não teria prova Bate e Volta no próximo Paredão. A informação circulou pela casa, gerando conflitos sobre quem espalhou o comunicado.

Onde assistir o BBB?

Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

