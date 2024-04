O Big Brother Brasil de 2024 já acabou, mas nem todo mundo que deixou o programa ao longo de seus 100 dias de duração ficou rico ou bem-sucedido. Prova disso é Juninho, sétimo eliminado do BBB 24, que disputou paredão quádruplo com Alane, Beatriz e Isabelle. O ex-brother, que deixou a casa com 60,35% dos votos, voltou a trabalhar como motoboy.

A notícia foi anunciada pelo próprio ex-participante do reality nesta segunda-feira, 22, em sua conta no Instagram. “Segundou com verdades. Mas se for da sua vontade, Deus, seu filho está pronto! Enquanto isso, partiu entregas”, diz Juninho na legenda de uma foto que o mostra em cima da moto, de capacete.

Em outra publicação, ele acrescentou a legenda: "Alguém: ‘nossa, depois que saiu do BBB sumiu! Ficou rico, é?’. Eu: ‘Aham. Vou ali fazer umas entregas e já volto pra gente conversar'".

Antes e depois do BBB

Desde a primeira edição, muitos dos participantes do BBB alcançaram a fama e se tornaram celebridades. Oportunidades da própria TV Globo ou com marcas parceiras mudaram a vida de muitos dos ex-brothers, como aconteceu com Sabrina Sato, Juliana Alves, Grazi Massafera, Ana Clara e Juliette.

No entanto, a fama nem sempre é garantida. Muitos participantes não tiveram a mesma sorte e voltaram às atividades normais, à vida que levavam antes de participarem do reality. Por conta do sucesso da vencedora do BBB 21, a TV Globo, inclusive, proibiu que os participantes fizessem publicidades após o programa sem a ciência da emissora.

Polêmicas no BBB 24

Formado em contabilidade, o ex-BBB ficou desempregado na pandemia. De lá para cá, o jeito de bancar as contas da casa foi trabalhar como motoboy.

No BBB 24, Juninho ficou por um curto período de tempo e nunca teve o favoritismo do público. Durante o programa, foi falsamente acusado de assédio após flertar com duas amigas de dentro da casa.

O brother estava flertando com Leidy nas primeiras semanas na casa, mas nada aconteceu entre os dois. Depois, numa festa, ele chegou para Alane e disse que "pegaria ela lá fora".

Alane não gostou e chegou a dizer em conversa privada no Quarto Fadas que se sentiu assediada. Mas vale ressaltar que o comentário de Juninho não configura como assédio.

Nessa semana, o episódio voltou a ser discutido nas redes sociais depois que Babu, também ex-BBB, comentou o caso. “Eu me lembro de uma situação do Juninho, que se não fosse o Big Brother, com milhares de câmeras ali, o Juninho hoje poderia estar preso por uma acusação que fizeram a ele”, disse nas redes. “Um homem preto na nossa sociedade que sofre uma acusação que ele sofreu, se não fossem aquelas câmeras, estava preso ou morto. Entende?”.