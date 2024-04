Quanto Davi ganharia de rendimento se investisse o prêmio do BBB?

Quanto é o prêmio do BBB 24?

O prêmio do BBB 24 ficou em R$ 2.920.000.

A última a girar a roleta foi Alane, que adicionou R$ 500.000 ao prêmio final.

Quanto rendem R$ 2.92 milhões em poupança?

Com um montante de R$ 2,92 milhões aplicado na poupança, o retorno mensal seria de aproximadamente R$ 10.599,11, considerando a taxa Selic de 10,75% ao ano. Vale ressaltar que esses rendimentos são isentos de imposto de renda.

R$ 2.92 milhões na renda fixa rendem quanto por mês?

Em um cenário de renda fixa, um investimento de R$ 2.92 milhões em um CDB pós-fixado que remunera 100% do CDI a 11,75% gera um rendimento mensal líquido de cerca de R$ 49.709,38, já descontando o imposto de renda (de 15% para investimentos com duração acima de 720 dias).

Rendimento de R$ 2.92 milhões no Tesouro Direto

Considerando uma simulação com um título prefixado com taxa de 9,70% ao ano e vencimento em 2026, um investimento de R$ 2.92 milhões no Tesouro Direto poderia render aproximadamente R$ 361.946,61 por ano, o que corresponde a cerca de R$ 30.162,22 por mês.