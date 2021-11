Dark Stores: o segredo da Rappi para fazer entregas em 10 minutos

O Rappi é um aplicativo conhecido por fazer diversos tipos de entregas, mas o delivery de compras de itens de mercado foi uma das principais frentes de crescimento da companhia durante o período de restrições sanitárias para conter a pandemia de covid-19. Com isso, a empresa colombiana, que tem o Brasil como maior mercado no mundo, identificou uma necessidade e uma oportunidade na venda de itens urgentes, com prazo de entrega de apenas 10 minutos. Para isso, a companhia adquiriu a startup de entregas Avocado em junho de 2020 e deu origem ao chamado Rappi Turbo, que começou a funcionar em março deste ano.

A Avocado já tinha uma versão inicial do sistema de entregas de alta velocidade, mas era uma startup inicialmente voltado a vender produtos pais de recém-nascidos. O segredo do negócio já era o mesmo do Rappi Turbo: as Dark Stores. Esses locais com nome em inglês são como esse setor chama seus depósitos de produtos onde profissionais recebem pedidos, encontram itens por meio de um sistema que funciona com códigos de barras e entregam rapidamente tudo que foi comprado por um usuário do aplicativo da Rappi a um entregador.

A aquisição pela Rappi resolveu vários problemas de crescimento da Avocado, como a quantidade de entregadores, o contato com as marcas e varejistas, o capital de giro necessário para a operação e o custo de aquisição de clientes. Ao mesmo tempo, o serviço Turbo ajudou a Rappi a levar aos clientes um novo nível de atendimento em compras urgentes.

Mariam Topeshashvili, diretora de Dark Stores da Rappi, conta que as lojas são localizadas em pontos com grande concentração de pedidos de delivery. A operação visa entregar os produtos em 10 minutos ou menos e, para isso, a distância percorrida pelos entregadores é de aproximadamente 2 quilômetros.

“Nós precisamos conseguir aliar o sistema da loja, a coleta dos produtos e a localização da loja em relação aos endereços de entrega. Nós começamos com o raio de 2 quilômetros para as entregas, mas temos áreas com muitos semáforos, como a Avenida Paulista, nas quais precisamos reduzir a distância para 1,5 quilômetro”, afirma Topeshashvili, em entrevista para a EXAME.

A diretora conta que parte do segredo da velocidade é não só o sistema de gestão do estoque, mas também estratégias mais simples, como deixar produtos populares mais perto dos profissionais que fazem a seleção de itens de entrega.

“Licores, por exemplo, estão entre os produtos que mais são vendidos no Turbo. Sabemos que temos horários de pico às sexta-feiras ou aos sábados e colocamos esses produtos perto dos profissionais que fazem a coleta dos produtos para agilizar ainda mais a entrega”, diz. De acordo com a Rappi, o tempo médio de seleção de produtos no Turbo é de dois minutos e meio. “A integração da Avocado com a Rappi foi bastante interessante porque não estava claro se o modelo de entrega faria sentido financeiro. Mas a Rappi apostou muito em um nível de serviço de alta qualidade. Com isso, tivemos uma retenção muito maior do usuário na plataforma”, conta Topeshashvili.

A Rappi tem hoje 107 Dark Stores, sendo 44 delas na cidade de São Paulo. No total, são 1.500 itens populares que a empresa armazena nesses locais.

Em dois meses, agosto e setembro, o Rappi Turbo apresentou um crescimento orgânico de 30% em São Paulo, 3.000% em Recife e 1.900% em Curitiba, de acordo com dados da própria empresa. Em Belo Horizonte, onde a companhia começou com o Turbo em maio, o número de vendas nessa categoria triplicou em quatro meses. Já em Fortaleza, em três semanas, o serviço cresceu 364%.

Até o final de 2021, o número total de Dark Stores da Rappi deve chegar a 130 no Brasil. O Turbo já funciona nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Fortaleza, Curitiba, Porto Alegre, Niterói e Campinas. Natal e Brasília estão no início da oferta do serviço também. Outras cidades que estão previstas para receber o serviço neste ano são: Santos, São José dos Campos, Ribeirão Preto, Juiz de Fora e João Pessoa. Em 2022, o Turbo estará disponível nas cidades de Florianópolis, Goiânia, Salvador e São José do Rio Preto.

A Rappi também acelera o Turbo com publicidade. A empresa fez uma parceria com a Mclaren Racing, que terá a logo do superapp nos carros que competem no GP Brasil e nos macacões durante os dias de corrida neste fim de semana. O serviço também agrada investidores, como o SoftBank Group International. Alex Szapiro, líder do Brasil e parceiro operacional do grupo, elogiou o Turbo durante o debate sobre empresas de tecnologia do prêmio Melhores e Maiores, da EXAME, realizado em outubro.