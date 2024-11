D23 no Brasil: 'Grey's Anatomy', 'Percy Jackson' e 'The Bear' são destaques neste domingo

A D23 no Brasil, primeira em solo brasileiro, trouxe um painel exclusivo os novos lançamentos da Disney+, serviço de streaming da Disney. No "Disney+ Tá com Tudo!", foram anunciados trailers, novidades e bastidores de "The Bear", "Grey's Anatomy", "Phineas e Ferb", produções coreanas e "Percy Jackson e os Olimpianos".

A segunda temporada de série dos semideuses, baseada nos livros de Rick Riordan, foi uma das que fez mais sucesso no painel. O elenco participou de um bate-papo com o público por videochamada, diretamente de Vancouver (Canadá), onde ocorrem as gravações dos novos episódios.

Para "Grey's Anatomy" e "The Bear", os atores Liza Cólon-Zayas e Lionel Boys, da série de cozinha, e Chandra Wilson e James Pickens Jr., da produção dos médicos, comentaram os bastidores das últimas temporadas, lançadas neste ano.

Veja abaixo tudo o que rolou na D23 neste domingo, 8

Percy Jackson e os Olimpianos

Uma das séries internacionais da plataforma mais famosas no Brasil, a história dos semideuses bateu recordes de audiência em 2023. O título se tornou o segundo maior lançamento da plataforma no Brasil no ano passado, baseado no total de horas assistidas nos primeiros 40 dias após a estreia.

A primeira temporada da produção adapta o primeiro livro da saga de Rick Riordan, de mesmo nome. Já a segunda, que estreia em 2025 — ainda sem data definida —, será a adaptação do segundo livro da franquia: "Percy Jackson e o Mar de Monstros".

Durante o painel, o elenco entrou na tela em uma videochamada para contar os bastidores da primeira temporada e os preparativos para a segunda. Rick Riordan, Walker Scobell, Leah Jeffreies e Arian Simhadri entraram diretamente de Vancouver, cenário das gravações do segundo ano da série.

“Eu já tinha dito para eles [elenco] o quanto o público brasileiro era o melhor no mundo. Agora eles já sabem e hoje têm certeza”, comentou Rick diante do alvoroço da audiência brasileira com a entrada deles no painel. “Agora que conheço bem o elenco, é difícil pensar em qualquer pessoa diferente deles para interpretar esses papéis. Deu muito certo essa interação toda entre a gente”.

Arian mostrou pela primeira vez para o público brasileiro também seu instrumento musical, famoso nos livros, que aparecerá na segunda temporada da produção. Já Walker, que interpreta Percy, comentou que os novos episódios terão passagens importantes do segundo livro.

“Recentemente, filmamos a minha cena favorita do meu segundo livro, quando de fato entramos no Mar de Monstros. Estou animado para que vocês vejam”, disse o ator.

Ao final da chamada, a produção apresentou mais um deus grego de grande importância que participará da produção: Atenas, interpretada por Andra Day.

A plateia toda do painel recebeu, no fim do painel, uma camiseta do Acampamento Meio Sangue, que aparece na série.

Phineas e Ferb

Uma nova temporada da animação "Phineas e Ferb", do Disney Channel, que conquistou as crianças dos anos 2000 e 2010, foi anunciada durante o painel do Disney+. As outras quatro temporadas, assim como os dois outros filmes, estão disponíveis no streaming.

Os dois produtores executivos da série animada, Jef Marsh e Dan Povenmire, assim como o dublador do personagem Phineas, Vicent Martella, subiram ao palco para um bate-papo para o público sobre os novos episódios e os bastidores das primeiras temporadas.

“Eu sou famoso no Brasil, eu sabia disso. Vim em julho, abril e agora de novo. É ótimo voltar agora com a Disney”, comentou o Vincent A plateia gritou “Greg” repetidas vezes, em referência ao personagem que o ator interpreta em “Todo Mundo Odeia o Chris”.

No painel, os produtores comentaram bastante sobre as músicas da animação, que fizeram sucesso na época e, recentemente, foram revividas em trends do TikTok. “Eu já vi pessoas contando essa música em tantas línguas diferentes, é muito especial. Fico pensando como as pessoas que traduzam essas músicas conseguem passar uma mensagem tão bem”, comentou Jeff. A tradução de algumas piadas do inglês para outras línguas foi uma das principais dificuldades dos times internacionais.

Vincent também comentou bastante sobre as músicas, que ele como ator adora interpretar. O álbum de Natal é um de seus favoritos. “Vem mais música por aí, o que me anima muito, acho que todos vocês vão amar”.

Ao final do painel, foi exibido para o público da D23 a primeira música da segunda temporada. Durante a apresentação, no canto da tela, havia um vídeo de dois dançarinos com uma corografia original, mirando o público do TikTok para uma nova trend.

Conteúdo coreano

Seguindo a programação, foram apresentados novos k-dramas e outros produtos coreanos que chegam à plataforma de streaming. Um deles foi o documentário “Jung Kook: I am Still”, que conta os bastidores por trás do último ano do principal cantor do grupo de k-pop BTS.

Além dele, também foi anunciado um novo seriado coreano chamado “Light Shop”, que chega ao streaming no dia 4 de dezembro.

The Bear

A Disney trouxe parte do elenco de “The Bear”, série indicada a 23 categorias do Emmy em 2024 e vencedora de 11 estatuetas, para falar sobre os bastidores da última temporada.

Os atores Liza Cólon-Zayas e Lionel Boys, que interpretam Tina e Marcus na série, comentaram sobre os melhores momentos da gravação da terceira temporada. Liza foi a primeira latino-americana, inclusive, a receber o prêmio de melhor atriz coadjuvante no Emmy Awards de 2024.

“Não sabemos porque ela [Tina] é tão brava no começo da série. E nessa temporada, entendemos que ela abre um pouco dela quando entende que aquilo é uma família também", salientou a atriz. "Tina começa a ter fé nela mesma, mostra um lado muito sensível. A melhor parte de interpretá-la, para mim, é ouvir as pessoas falando ‘essa é minha mãe’, ‘minha tia’, alguém que eles conhecem e amam. Ela consegue tocar as pessoas”.

Para Lionel, ter mais cenas na última temporada foi fundamental para estar mais inserido no seriado. “Eu me lembro de ver o roteiro e ver que tinha muito mais cenas nessa temporada, eu virava a página e tinha mais de mim. Eu amei a história toda do episódio em que Marcus é protagonista”.

Ambos os atores também comentaram que aprenderam a cozinhar alguns dos pratos que são exibidos na série. “As pessoas inclusive vão comendo as comidas inclusive, você olha uma vez e o prato está lá, lindo. Quando olha de novo, está destruído, porque todo mundo quer pegar um pedaço”, finalizou Lionel.

"The Bear" ainda não foi renovada para uma quarta temporada. Os primeiros 30 episódios estão disponíveis no Disney+.

Grey’s Anatomy

Antes de encerrar o evento, a companhia trouxe ao palco os atores Chandra Wilson e James Pickens Jr., da série “Grey’s Anatomy”, que conta com 20 temporadas disponíveis na pltaforma de streaming da Disney.

“Não sabíamos que a série era tão especial fora do Estados Unidos, mas de uns anos para cá, começamos a descobrir que ela é conhecida em todo o mundo — e aqui temos alguns dos fãs mais calorosos de todos. É gratificante saber que as pessoas pensam nesses personagens, se relacionam muito com eles, se importam com o que apresentamos em tela”, destacou Chandra.

James relembrou como foi a audição para o papel, no início dos anos 2000. “Tive um bom porque eu era a única pessoa da sala. Falei com os produtores, fiz as audições e, depois de um tempo, finalmente consegui o papel”, comentou o ator. “Demorou um tempo, mas comecei a receber aqueles olhares, as pessoas pediram fotos. E aí pensei comigo: ‘acho que consegui algo aqui’”.

Alien: primeira série da saga chega ao Disney+

Para fechar o painel, a Disney revelou o primeiro pôster da série “Alien Earth”, a primeira da franquia de Alien, que estreia em 2025.

Noah Holey, que será o showrunner, enviou um vídeo para falar sobre a nova produção e enviou o primeiro teaser da produção ao final do evento.