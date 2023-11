Criminosos invadem casa de Bruna Biancardi em Cotia e identidade de suspeito surpreende

A casa da influenciadora Bruna Biancardi, mãe da filha de Neymar, foi invadida na manhã desta terça-feira, 7, em um condomínio na Grande São Paulo. A informação foi confirmada pelo portal R7.

De acordo com o portal, Bruna e Mavie não estavam na residência no momento. Os assaltantes fizeram os pais de Bruna como reféns, porém eles não ficaram feridos.

Ocorrência

Segundo a GCM (Guarda Civil Municipal), um dos criminosos é morador do mesmo condomínio de Biancardi, onde teria autorizado a entrada dos outros para realizar o sequestro. Ainda de acordo com a GCM, eles buscavam por Bruna e Mavie, filha da influenciadora com Neymar.

O criminoso que residia no condomínio foi preso. Os outros sequestradores conseguiram fugir e até o momento não se sabe do paradeiro. A ocorrência foi registrada na Delegacia Geral de Cotia e a GCM segue realizando ronda na região em busca dos criminosos.

Nesta segunda-feira, Mavie completou 1 mês de vida. A pequena já nasceu em meio a polêmicas da relação entre os pais, porque, durante a gravidez, a influenciadora revelou estar decepcionada com o jogador após ele ter sido acusado de traí-la novamente, em um curto período. Desde então, há boatos de que os papais não estão mais juntos.