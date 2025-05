Corpus Christi: feriado de junho pode garantir até quatro dias de folga; veja como se organizar

No dia 19 de junho de 2025, será celebrado o feriado de Corpus Christi, uma data de grande importância para os católicos. Esta festividade é dedicada à Eucaristia, um dos principais sacramentos da Igreja Católica, que representa a presença de Cristo por meio do pão e do vinho.

A comemoração remete à Última Ceia, momento em que Jesus compartilhou esses elementos com seus apóstolos.

A origem dessa celebração remonta ao século XIII, quando a freira Juliana de Mont Cornillon teve visões que motivaram a criação de um dia especial para honrar a Eucaristia. O Papa Urbano IV instituiu oficialmente a data após um milagre ocorrido em Bolsena, na Itália, quando uma hóstia sangrou durante a missa, fortalecendo a fé na importância desse sacramento.

Efeitos do feriado de Corpus Christi no dia a dia

Em 2025, o feriado cai numa quinta-feira, o que pode gerar um fim de semana estendido em várias regiões do Brasil. Em muitos municípios, a sexta-feira seguinte é ponto facultativo, possibilitando que a população tenha um descanso prolongado. Essa prática costuma impactar o funcionamento de serviços públicos e privados.

Setores como comércio, turismo e transporte costumam adaptar seus horários ou suspender atividades durante esse período. Bancos e instituições financeiras frequentemente divulgam comunicados informando seu atendimento no feriado. Nas cidades com forte tradição religiosa, procissões e manifestações culturais são comuns e atraem tanto moradores quanto visitantes.

Quais serviços costumam ficar suspensos no feriado?

Embora Corpus Christi não seja feriado nacional em todo o território brasileiro, diversas cidades o reconhecem oficialmente, o que implica no fechamento de órgãos públicos e, às vezes, de empresas privadas. É recomendável que as pessoas consultem as informações locais para saber quais serviços estarão em funcionamento.

Empresas instaladas em regiões onde o feriado é válido costumam seguir os decretos municipais, ajustando suas operações conforme necessário. Para quem deseja participar das celebrações religiosas ou aproveitar eventos culturais, planejar transporte e lazer com antecedência é fundamental.

Organização pós-feriado

Depois de Corpus Christi, o próximo feriado nacional no Brasil será o Dia da Independência, em 7 de setembro. Esse intervalo oferece uma janela para empresas e trabalhadores retomarem suas rotinas com menor interrupção.

Esse período é ideal para focar em produtividade, realizar planejamentos e adiantar tarefas, garantindo que as atividades sigam seu curso até o próximo feriado prolongado.

Quais os próximos feriados de 2025?

Feriados nacionais:

7 de setembro: Independência do Brasil (domingo);

12 de outubro: Nossa Senhora Aparecida (domingo);

2 de novembro: Finados (domingo);

15 de novembro: Proclamação da República (sábado);

20 de novembro: Consciência Negra (quinta-feira);

25 de dezembro: Natal (quarta-feira).

Pontos facultativos: