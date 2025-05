Dia 22 de maio é feriado ou ponto facultativo? Veja em quais locais os trabalhadores terão descanso

Nesta quinta-feira, 22, alguns municípios brasileiros comemoram feriado, mas a data não é considerada feriado nacional. A definição varia conforme a legislação local — em algumas cidades, o dia é ponto facultativo; em outras, feriado municipal oficial.

A data celebra o Dia de Santa Rita de Cássia, uma das santas mais veneradas no país. Nos municípios em que ela é padroeira, como Cássia (MG) e Santa Rita (PB), o dia costuma ser decretado como feriado local.

O que determina se o dia 22 de maio é feriado?

De acordo com a Lei nº 9.093/1995, os municípios têm autonomia para instituir até quatro feriados locais, além da Sexta-feira Santa. Assim, o dia 22 de maio pode ser feriado municipal se estiver incluído no calendário oficial da cidade.

Feriado ou ponto facultativo?

Feriado: é estabelecido por lei e garante dispensa obrigatória, com folga remunerada. Se o funcionário trabalhar, a empresa deve pagar hora extra com adicional, geralmente em dobro.

Ponto facultativo: é opcional. Cabe ao empregador decidir se haverá expediente. É mais comum no setor público e não obriga empresas privadas a liberarem funcionários.

O que diz a CLT?

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) garante o descanso nos feriados civis e religiosos. Se o colaborador for convocado, ele deve receber em dobro, salvo em acordos de compensação. Empresas do comércio podem funcionar, desde que respeitem convenções coletivas.

Serviços essenciais como saúde, transporte, segurança e comunicação podem operar normalmente, conforme acordos sindicais.

Quais são os próximos feriados de 2025?

Feriados nacionais:

7 de setembro: Independência do Brasil (domingo);

12 de outubro: Nossa Senhora Aparecida (domingo);

2 de novembro: Finados (domingo);

15 de novembro: Proclamação da República (sábado);

20 de novembro: Consciência Negra (quinta-feira);

25 de dezembro: Natal (quarta-feira).

Pontos facultativos: