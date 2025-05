Maior palco do mundo: Corona celebra 100 anos com evento histórico em Copacabana

Conhecida por sua conexão com a natureza, por incentivar momentos ao ar livre e unir pessoas em momentos especiais, a cerveja Corona assumiu o desafio de transformar a praia de Copacabana no maior palco do mundo. Como patrocinadora master da plataforma Todo Mundo no Rio, promoveu um show histórico na capital carioca – segundo informações da Riotur, o evento reuniu 2,1 milhões de pessoas.

Pensado para ser uma grande festa para os brasileiros, o evento também marcou o início das comemorações do centenário de Corona. Neste contexto, a escolha de Copacabana como palco para a celebração não poderia ser mais simbólica: cartão-postal internacionalmente reconhecido, a praia tem um histórico de apresentações de artistas grandiosos, sendo um símbolo de momentos culturais.

“Estamos muito felizes em iniciar esse ano de comemorações em Copacabana. Essa é a praia mais icônica do mundo e, historicamente, palco de muitas celebrações importantes – e, agora, de mais uma: os 100 anos de Corona. É um encontro perfeito: Copacabana, Corona e Rio de Janeiro”, afirma Gabriela Gallo, diretora de marketing da Corona no Brasil, em entrevista à EXAME.

Jornada de experiências

Gabriela destaca que, para além do grande show do sábado, a ideia da marca era proporcionar uma jornada de experiências ao público, contemplando diferentes ativações e espaços da capital carioca. Pensando nisso, Corona ofereceu uma série de shows ao pôr do sol em alguns pontos famosos da cidade, como o Clássico Beach Club Leme e o Mirante Sonhador, no Leblon.

“A ideia era ir além do show e ter uma experiência completa de viver esse fim de semana de feriado no Rio de Janeiro. Nos preocupamos com toda a jornada dos turistas e fãs da cantora, desde a chegada ao aeroporto, passando pelos dias de praia e chegando até a noite do show. Mais do que uma ativação, essa é uma iniciativa sobre toda a experiência que os consumidores podem viver”, explica a executiva.

Para os fãs, Corona sorteou muitos pares de ingressos para acesso à área da marca que contou com cardápio de comidas e bebidas, espaços para relaxar e socializar e mais shows além do palco principal, incluindo uma apresentação do cantor Criolo.

Como cerveja oficial do evento, garantir o abastecimento para as mais de 2 milhões de pessoas que compareceram ao mega show também estava no escopo de jornada da experiência da marca. “Esse é um grande marco para a marca no Brasil e no mundo porque, pensando globalmente, esse é o maior evento que Corona já esteve presente”, analisa Gabriela.

O melhor palco do mundo

Corona será patrocinadora oficial de Todo Mundo no Rio pelos próximos três anos, ou seja, a marca vai viabilizar outros novos shows para a cidade. Segundo Gabriela, a estratégia aposta na promoção de encontros e experiências únicas que conectam pessoas de diferentes lugares e estilos em um ambiente natural, democrático e vibrante.

“A praia é a conexão da cidade com a natureza, especialmente no Rio de Janeiro. É o lugar perfeito para um evento assim, mas eu sou suspeito, né”, brinca o surfista Pedro Scooby. “Eu também sou suspeito. A praia é onde eu gosto de estar com a minha família e meus amigos, é um ambiente para conexões”, diz o também surfista Gabriel Medina.