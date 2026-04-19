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Atirador mata 8 crianças em tiroteio em massa causado por violência doméstica nos EUA

Segundo as autoridades de Shreveport, parte das vítimas era formada por familiares do próprio suspeito

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 19 de abril de 2026 às 15h59.

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Oito crianças e adolescentes, entre 1 e 14 anos, morreram após um ataque a tiros neste domingo, 19, em Shreveport, em Louisiana, no sul dos Estados Unidos. O suspeito foi morto por policiais após uma perseguição de veículo, segundo autoridades locais.

De acordo com o porta-voz do departamento de polícia da cidade, Christopher Bordelon, ao menos 10 pessoas foram atingidas pelos disparos. Parte das vítimas era formada por familiares do próprio suspeito, informaram autoridades à agência de notícias Reuters. Não houve detalhamento sobre o estado de saúde dos sobreviventes.

Como o crime ocorreu?

O caso ocorreu pouco depois das 6h (do horário local) e foi classificado como episódio de violência doméstica. As circunstâncias do ataque ainda estão sob investigação.

Após os disparos, o suspeito roubou um veículo e tentou fugir. Durante a perseguição, agentes atiraram contra o carro, e ele morreu no local. A apuração sobre a atuação policial está sob responsabilidade da Polícia Estadual da Louisiana, com acompanhamento da porta-voz Kate Stegall.

As autoridades informaram que a identidade do suspeito será divulgada após a notificação das famílias das vítimas. Segundo Bordelon, algumas das crianças presentes na residência tinham vínculo familiar com o atirador.

"Esta é uma situação trágica, talvez a pior que já tivemos", afirmou o prefeito de Shreveport, Tom Arceneaux. O caso segue em investigação para esclarecer a dinâmica do crime e as circunstâncias da resposta policial.

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