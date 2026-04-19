Atirador mata 8 crianças em tiroteio em massa causado por violência doméstica nos EUA

Oito crianças e adolescentes, entre 1 e 14 anos, morreram após um ataque a tiros neste domingo, 19, em Shreveport, em Louisiana, no sul dos Estados Unidos. O suspeito foi morto por policiais após uma perseguição de veículo, segundo autoridades locais.

De acordo com o porta-voz do departamento de polícia da cidade, Christopher Bordelon, ao menos 10 pessoas foram atingidas pelos disparos. Parte das vítimas era formada por familiares do próprio suspeito, informaram autoridades à agência de notícias Reuters. Não houve detalhamento sobre o estado de saúde dos sobreviventes.

Como o crime ocorreu?

O caso ocorreu pouco depois das 6h (do horário local) e foi classificado como episódio de violência doméstica. As circunstâncias do ataque ainda estão sob investigação.

Após os disparos, o suspeito roubou um veículo e tentou fugir. Durante a perseguição, agentes atiraram contra o carro, e ele morreu no local. A apuração sobre a atuação policial está sob responsabilidade da Polícia Estadual da Louisiana, com acompanhamento da porta-voz Kate Stegall.

As autoridades informaram que a identidade do suspeito será divulgada após a notificação das famílias das vítimas. Segundo Bordelon, algumas das crianças presentes na residência tinham vínculo familiar com o atirador.

"Esta é uma situação trágica, talvez a pior que já tivemos", afirmou o prefeito de Shreveport, Tom Arceneaux. O caso segue em investigação para esclarecer a dinâmica do crime e as circunstâncias da resposta policial.