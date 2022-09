Conheça as datas comemorativas e feriados de outubro de 2022

Com 31 dias, o mês de outubro é marcado por diversas comemorações relacionadas à cultura e sociedade que promovem discussões em várias frentes. Destaque para as campanhas de Outubro Rosa, trazendo debates a cerca do diagnóstico precoce do câncer de mama.

Em outubro celebra o Dia da Natureza (4), promovendo discussão a cerca do desmatamento e preservação da flora brasileira, o Dia do Professor (15), e do Livro (29) exaltando a importância do aprendizado para as pessoas.

Assine a EXAME por menos de R$ 0,37/dia e acesse as notícias mais importantes do Brasil em tempo real.

Na cultura, destaque para o Dia Internacional da Música (1) e Dia da Nacional da Poesia (29), elevando o debate para valorização de componentes culturais da sociedade. No campo familiar, temos o Dia da Criança (12) e Dia do Idoso (1).

Quais são os feriados de Outubro?

Os feriados de Outubro são dia 12 em homenagem Nossa Senhora Aparecida e dia 28 que é considerado ponto facultativo pelo dia do Servidor Público.

Esse ponto facultativo é válido apenas para o serviço público, empresas privadas trabalham normalmente.

O Dia do Servidor Público é feriado ou ponto facultativo?

O Dia do Servidor Público é considerado ponto facultativo em conformidade com o art. 236 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990.

Veja os feriados e datas comemorativas de outubro

01 de outubro – Dia Internacional da Música

01 de outubro – Dia do Idoso

03 de outubro – Dia Mundial do Dentista

03 de outubro — Dia da Abelha

04 de outubro — Dia da Natureza

09 de outubro – Dia do Atletismo

09 de outubro – Dia do Correio

11 de outubro – Fundação do Mato Grosso do Sul

12 de outubro – Dia das Crianças

13 de outubro — Dia Nacional do Fisioterapeuta e do Terapeuta Ocupacional

15 de outubro - Dia do Professor

16 de outubro - Dia Mundial da Alimentação

17 de outubro - Dia Nacional da Vacinação

18 de outubro — Dia do Médico

23 de outubro – Dia da Força Aérea Brasileira

24 de outubro - Dia da ONU

25 de outubro – Dia internacional contra a exploração da mulher

29 de outubro - Dia Nacional do Livro

28 de outubro - Dia do Servidor Público

31 de outubro – Dia Nacional da Poesia

Veja também:

Quais são os lanches temáticos do McDonald's para a Copa 2022?

GameStop contra Wall Street: saga vira minissérie da Netflix