5 modelos de smartphone para ficar de olho na Semana do Consumidor

A Semana do Consumidor 2023 começa nesta segunda-feira, 13, e deve fazer a alegria de quem procura promoções e preços mais em conta.

Os celulares estão sempre entre os produtos mais buscados, mas, quando se trata de custo-benefício, há modelos que se destacam pelas tecnologias embarcadas e faixa de preço.

Confira abaixo uma seleção de modelos para ficar de olho nos marketplaces e buscadores de preços:

Cinco aparelhos para ficar de olho na Semana do Consumidor:

Pelos recursos gerais: iPhone 13 Pro Max

O Apple iPhone 13 Pro Max é um smartphone iOS bastante flexível e hoje aparece com preço mais em conta se considerado o lançamento mais recente. A tela de 6.7 polegadas tem resolução de 2778x1284 pixel acompanha o recurso de usabilidade e segurança Face ID. Enfatizamos também a memória interna de até 1000 GB e a câmera selfie de 12 megapixel. Com uma espessura de apenas 7.7 milímetros, o Apple iPhone 13 Pro Max um dos telefones mais finos que existem.

Pelo custo-benefício: Samsung Galaxy A12

O modelo traz ótimas especificações para um celular de entrada, contando com tela de 6,5 polegadas, bateria de 5000 mAh, câmera de 48 MP com resolução 8000x6000 e gravações com resolução em Full HD. O modelo base já vem com memória interna de 64 GB, processador de oito núcleos de 2.1 GHz e 4 GB de memória RAM.

Pela potência em jogos: Rog Phone 6

O Asus ROG Phone 6 é, sem dúvida, um dos smartphones Android mais poderosos no quesito jogos. Tem um grande display de 6.78 polegadas com uma resolução de 2448x1080 pixel. No conjunto de câmeras, uma lente de 50 megapixels que permite ao Asus ROG Phone 6 tirar fotos com uma resolução de 8165x6124 pixels e gravar vídeos em 8K a espantosa resolução de 7680x4320 pixels.

Pela tela: Xiaomi 11T

Um topo de linha acessível que se destaca pela tela AMOLED, tem 6,67 polegadas, resolução Full HD e taxa de atualização de 120 Hz, uma combinação que garante excelente qualidade de imagens, pretos profundos, cores vivas e fluidez de movimentos. Por dentro ele carrega o chip MediaTek Dimensity 1200, feito para competir diretamente com o Snapdragon 870.

Pela conectividade: Samsung Galaxy S22

Apesar de ser o modelo do ano passado do topo de linha da Samsung, o Galaxy S22 é um dos smartphones mais avançados e abrangentes disponíveis no mercado. O destaque aqui vai para o 5G que permite a transferência de dados e excelente navegação na internet. Ele possui memória interna báse de 256 GB. O Samsung Galaxy S22 possui ainda uma câmera de 50 megapixels que permite tirar fotos com uma resolução de 8165x6124 pixels e gravar vídeos em 8K.

Quais características importam em um smartphone

Aspectos como conjunto de câmeras, resolução de tela e processador são alguns dos atributos para ter atenção na hora de conferir a ficha técnica.

Além disso, também é importante observar a capacidade da bateria e o tipo de conexão disponível, agora que a rede 5G começa a ser mais popular no país.

Nas câmeras, função vista pela maioria dos consumidores como essencial, até os aparelhos de entrada já possuem um conjunto de duas ou três lentes.

Leve em conta o que for apresentado na câmera principal, também chamada de wide, uma característica importante é contar com sensor de profundidade, caso o recurso não seja disponibilizado à parte.

Além disso, alguns aparelhos possuem apps de câmera que dão acesso a recursos como filtros e aprimoramento de qualidade de imagem por meio de inteligência artificial. É o caso de alguns modelos da Samsung e da Apple, por exemplo.

Na tela, o recomendado é adquirir algum que possua o display com resolução a partir da Full HD (1920 x 1080 pixels).

As telas com tecnologia AMOLED ou Super AMOLED ajudam na hora de economizar energia, além de aumentar profundidades de cor e brilho em diversos ângulos — mesmo que você vire o seu celular, a tela continuará exibindo imagens com fidelidade.

O processador, o cérebro que controla o celular, procure por modelos com quad-core (quatro núcleos).

E na memória RAM, o ideal é escolher um telefone com no mínimo 4 GB. Isso deve garantir mais durabilidade para o smartphone, que se torna capaz de aguentar atualizações de aplicativos que vão requisitar, com o passar do tempo, mais potência do aparelho.