Como Paris Hilton quer construir 'a próxima Disney'

Paris Hilton está determinada a ser lembrada não apenas como um ícone pop, mas como uma das principais empresárias da era digital.

Aos 44 anos, a fundadora e CEO da 11:11 Media traça planos ambiciosos para sua empresa: criar um ecossistema de entretenimento que envolva desde programas de TV e podcasts até o metaverso.

Inspirada por Bob Iger, CEO da Disney, Hilton afirmou durante o Changemakers Summit 2025, segundo a CNBC, que sua visão inclui unir comunidade e comércio em múltiplas plataformas.

“Quero construir a próxima Disney”, afirmou Hilton, ao comentar a estratégia da 11:11 Media.

O portfólio da executiva já inclui uma linha de cuidados com a pele, programa de culinária na Netflix, retorno do reality The Simple Life com Nicole Richie no Peacock, um novo podcast sobre crimes reais e até uma série infantil animada. Além disso, segue como garota-propaganda de marcas como Sonic e Crocs.

De herdeira a empreendedora: o legado reinventado

Hilton credita o espírito empreendedor à sua família. Neta de Barron Hilton e bisneta de Conrad Hilton — fundador da rede de hotéis Hilton — ela afirma que sempre quis trilhar um caminho próprio.

“Eu nunca quis ser conhecida apenas como a neta do Hilton Hotel. Eu queria ser conhecida como Paris”, disse.

A trajetória empresarial também é marcada por um desejo de autonomia, desenvolvido após passar por um internato em Utah durante a adolescência, experiência que ela classificou como traumática.

Segundo a empresária, a experiência foi decisiva para sua motivação: “Prometi a mim mesma que trabalharia tanto e teria tanto sucesso, que ninguém nunca mais teria controle sobre mim.”

Entre tecnologia e ativismo social

O interesse pela tecnologia levou Paris Hilton a investir cedo em novas plataformas digitais. Ela promoveu eventos no Roblox, criou seu próprio espaço no metaverso — o “Paris World” — e considera o diagnóstico de TDAH uma vantagem criativa. “É o que me permite fazer várias coisas ao mesmo tempo”, afirmou.

Nos últimos anos, Hilton passou a utilizar sua visibilidade também como porta-voz de causas sociais. Em 2023, participou de audiências no Congresso dos EUA e ajudou a aprovar o Stop Institutional Child Abuse Act, voltado à regulamentação de instituições para jovens. Também contribuiu com a criação de dez leis estaduais focadas em reformar esses espaços.

“ Transformar minha dor em propósito foi a experiência mais curativa da minha vida ”, disse. A decisão de tornar pública sua história veio após o documentário This is Paris, lançado em 2020.