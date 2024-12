Como calcular a idade de um gato? Contagem é diferente de cachorros; entenda

Se você já se perguntou quantos anos “humanos” o seu gato tem, saiba que não está sozinho. A boa notícia é que, com algumas fórmulas simples, é possível fazer uma estimativa bem próxima da realidade.

Os gatos são animais que, assim como os cães, envelhecem de maneira bem diferente dos seres humanos. E o metabolismo acelerado desses pets, para a tristeza dos tutores, faz com que esse processo de envelhecimento ocorra de forma mais rápida.

Diferente dos cães, a regra para calcular a idade de um gato não é tão simples quanto multiplicar sua idade por sete. A contagem é um pouco diferente: leva em consideração o desenvolvimento mais rápido logo nos primeiros anos de vida.

Como calcular a idade de um gato?

De acordo com especialistas ouvidos pela Petlove, o primeiro ano de vida de um gato equivale a 15 anos humanos. Os felinos alcançam uma maturidade muito mais precoce do que nós e se tornam adultos mais cedo, atingindo até a maturidade sexual. No segundo ano de vida, o gato ganha mais 10 anos e entra em um estágio de vida adulta mais estável.

A partir do terceiro ano em diante, cada ano de vida do felino equivale a quatro anos humanos.

Um gato de 5 anos, por exemplo, teria aproximadamente 36 anos humanos (15 + 10 + 4 x 3). Essa fórmula simples é uma boa referência para entender como esses animais envelhecem de forma mais acelerada, especialmente quando comparados aos humanos.

Quantos anos vive um gato?

A expectativa de vida desses animais varia de acordo com os hábitos tanto do pet quanto do tutor. A média para um gato é de 14 a 17 anos, mas há registros de felinos saudáveis que viveram por mais de 30 anos. Um dos exemplos é o de Rosie, que morreu em setembro deste ano e era considerada a gata mais velha da atualidade, com 33 anos.

Ela ainda fica atrás do recorde mundial de longevidade felina, que pertence a um gato que viveu 38 anos e 3 dias, feito raríssimo no mundo dos felinos domésticos.

Como garantir que seu gato viva mais tempo

Existem algumas atitudes simples e eficazes que podem fazer toda a diferença na hora de estender a vida do seu gato de forma saudável. Estudos comprovam que gatos castrados e que permanecem dentro de casa, sem acesso à rua, tendem a viver muito mais tempo do que aqueles que saem para explorar o ambiente.

Os pets que vivem fora de casa estão mais expostos a perigos como atropelamentos, brigas com outros gatos — que podem resultar em ferimentos graves e doenças — e maus-tratos por parte de pessoas que não têm simpatia pela espécie. Já dentro de casa, o ambiente é mais controlado: há o manejo da alimentação, da ingestão de água e avaliação de urina e fezes, que prolongam a saúde do animal.

Realizar check-ups veterinários regulares e garantir que seu gato tenha uma alimentação de qualidade e hidratação constante ajudam a evitar problemas de saúde comuns em felinos, como doenças renais, obesidade e problemas dentários, mais frequentes em gatos idosos. É importante também ter acesso a um profissional de veterinária com especialidade em felinos, dado que o tratamento e as necessidades desses animais são profundamente diferentes da dos cães e outros pets.

Antes de ter um gato como pet, é necessário também checar se o ambiente possui telas de proteção — para que o animal não fuja e tenha acesso à rua — e está livre de materiais nocivos, como algumas espécies de plantas, objetos pontiagudos e alimentos considerados tóxicos para os felinos.

O carinho, a atenção e os cuidados preventivos são ingredientes essenciais para garantir que seu amigo felino tenha muitos anos de vida, sempre com qualidade e bem-estar.