Rússia recomenda evitar Cuba e envia petróleo

A Rússia recomendou nesta quinta-feira que seus cidadãos não viajem a Cuba diante da crise energética enfrentada pela ilha. O Ministério da Economia orientou que turistas russos se abstenham de viajar ao país até a normalização da situação.

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Maria Zakharova, afirmou que a recomendação deve ser considerada por todos que planejam visitar a ilha. A pasta também solicitou que operadoras e agências suspendam vendas de passagens e pacotes turísticos para o destino.

As companhias aéreas russas suspenderão temporariamente os voos para Cuba após evacuarem os turistas retidos, segundo informou a agência de aviação civil Rosaviatsia.

A Rússia é a segunda principal origem de turistas para Cuba, atrás apenas do Canadá. Em 2025, 131 mil russos visitaram a ilha.

Envio de petróleo como ajuda

Fontes da embaixada russa em Havana informaram ao jornal Izvestia que Moscou prevê o envio em breve de uma carga de petróleo e derivados como ajuda humanitária.

A última remessa de petróleo bruto enviada pela Rússia a Cuba foi de 100.000 toneladas, em fevereiro de 2025, por determinação do presidente Vladimir Putin.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, declarou que Moscou e Havana estudam alternativas para mitigar os efeitos da crise energética.

Zakharova afirmou que ações de forças externas, incluindo a suspensão de comunicações aéreas, contribuem para o agravamento da situação energética na ilha.

No último domingo, o governo cubano alertou companhias aéreas internacionais que o país ficaria sem combustível de aviação a partir de segunda-feira, em razão do embargo petrolífero dos Estados Unidos.