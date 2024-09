Cometa passará perto da Terra com brilho mais intenso que Vênus; veja dicas de observação

Cientistas anunciaram recentemente que o cometa luminoso C/2023 A3 Tsuchinshan-Atlas se aproximará da Terra em outubro. O ponto culminante de sua trajetória está previsto para o dia 9 de outubro, quarta-feira, quando sua luminosidade poderá ultrapassar a do planeta Vênus.

O cometa já pode ser observado no céu há cerca de 10 dias, principalmente no Hemisfério Sul.

No entanto, as condições para sua visualização em seu apogeu, em outubro, podem não ser ideais, já que o cometa será visível apenas ao anoitecer e aparecerá em uma posição muito baixa no horizonte.

"O entusiasmo por este corpo celeste foi quase imediato", comentou o astrofísico Gianluca Masi, diretor científico do projeto "Telescópio Virtual".

"No início de outubro, a posição [do cometa] quase exata na linha Terra-Sol poderá deixá-lo ainda mais brilhante, graças ao efeito físico conhecido como 'forward scattering', que na prática, a poeira presente no cometa reflete a luz solar para a frente, portanto, se um cometa passar entre nós e o Sol, seu brilho pode ser aumentado dezenas, centenas ou milhares de vezes", explicou.

E acrescenta: "O que veremos dependerá do comportamento do astro".

Como assistir à passagem do cometa?

A primeira transmissão ao vivo do fenômeno está agendada para o dia 9 de outubro, às 18h45 (horário da Itália), e poderá ser acompanhada no site do "Telescópio Virtual".