Comediante e músico americano Morgan Jay confirma apresentação inédita em São Paulo

Morgan Jay, comediante e músico americano, fará sua estreia no Brasil com o show inédito "The Goofy Guy", no Teatro Bradesco, em São Paulo, no dia 8 de agosto. Sua turnê mundial já passou por diversos países, prometendo humor inteligente e performances musicais únicas.

Com raízes brasileiras e uma carreira sólida em Los Angeles, Morgan é conhecido por misturar música, humor e improvisação em apresentações interativas. Já se apresentou em plataformas como MTV, NBC e Comedy Central e foi destaque no festival Just for Laughs, reconhecido como um dos "novos rostos da comédia" em 2023.

Fenômeno digital, seus vídeos acumulam milhões de visualizações no TikTok e Instagram, e seus dois especiais de comédia no YouTube reforçam sua conexão com fãs globais.

O show no Brasil promete ser mais um marco na trajetória do artista, conquistando o público com seu estilo autêntico e irreverente.

Como comprar ingressos?

A apresentação de Morgan Jay no Brasil está marcada para o dia 8 de agosto, às 21h, no Teatro Bradesco, no Bourbon Shopping, em São Paulo.

Os ingressos são vendidos a partir de R$ 75, na plataforma Uhuu e em pontos autorizados.