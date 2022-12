Cinco filmes que devem ser indicados ao Oscar (e estão nos streamings)

Com o início do ano, começa também a temporada de premiações de filmes e séries internacionais. O Academy Awards já anunciou uma prévia de produções que estão na reta final para serem indicados ao prêmio mais prestigiado de Hollywood, os Oscars.

Já em sua 95ª edição, o Oscar 2023 tem data marcada para o dia 12 de março de 2023. A lista oficial de indicados será divulgada dois meses antes, no dia 12 de janeiro, mas muitos dos títulos cotados já estão disponíveis nas principais plataformas de streamings, como Netflix, Prime Video e HBO Max. Veja a lista completa:

Onde assistir aos possíveis indicados ao Oscar?

Blonde

Onde assistir: Netflix.

O filme estrelado pela cubana Ana de Armas conta a história de Marilyn Monroe, mas não é uma cinebiografia exata da estadunidense. O roteiro é baseado no romance homônimo de Joyce Carol Oates e o filme, no geral, não se compromete em contar a história real da musa do cinema, mas ainda é uma boa recomendação para o fim de semana.

Bardo

Onde assistir: Netflix.

A comédia dramática sobre um documentarista que volta para sua cidade natal pode ser considerada uma autobiografia de Alejandro G. Iñárritu, diretor e roteirista que já conquistou outros Oscars com "Birdman". O drama mexicano é um dos prediletos para entrar na lista de "Melhor Filme Internacional".

Elvis

Onde assistir: HBO Max.

Mais uma cinebiografia entra para a lista de possíveis indicados ao Oscar 2023, desta vez o filme de Baz Luhrmann que conta com Austin Butler no papel de Elvis Presley. Vale ressaltar outro nome forte no elenco, Tom Hanks, que faz o papel do empresário da estrela do rock.

Tudo Em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo

Onde assistir: Prime Video (aluguel digital).

Apesar de ser um dos queridinhos de 2023, "Everything Everywhere All At Once" não deve entrar na lista de Melhor Filme ou Melhor Roteiro. O filme está selecionado em três categorias sobre som e música. Mesmo assim, a história de ficção científica de Daniel Kwan é uma aventura em universos alternativos que prende qualquer espectador.

Glass Onion: Um Mistério Knives Out

Onde assistir: Netflix.

A sequência de "Entre Facas e Segredos" já é um dos filmes mais assistidos da Netflix neste fim de ano. O mistério, escrito e dirigido por Rian Johson, é totalmente diferente da proposta do original: desta vez, o detetive Benoit Blanc viaja até a Grécia para resolver um assassinato que envolve um grupo de celebridades peculiares.

