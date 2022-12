Procurando o que assistir no Natal? Veja os filmes preferidos de Barack Obama em 2022

O Natal está cada vez mais próximo e, nessa data, há quem prefira curtir um bom filme. Seja no conforto do sofá, seja nos cinemas, sugestões para todos os gostos podem ser aproveitadas da lista de Barack Obama de seus filmes preferidos do ano de 2022. São, ao todo, 17 títulos, que vão da comédia ao drama, contemplando sucessos de bilheteria como Top Gun: Maverick e A Mulher Rei até à ficção científica Depois de Yang.

Veja abaixo todos os títulos e um breve resumo sobre cada um deles:

The Woman King ("A Mulher Rei", no Brasil)

Dirigido por Gina Prince-Bythewood, o filme tem Viola Davis no papel principal, o da general Nanisca. Ambientada em 1800, a trama conta a história da oficial tendo de treinar um grupo de mulheres guerreiras para proteger o reino africano de Dahomey de um inimigo estrangeiro. De acordo com informações da Sony Pictures, o longa foi assistido por mais de 1 milhão de pessoas no Brasil — fato que alçou o país ao título de campeão de bilheteria do filme fora dos Estados Unidos.

Aftersun (mesmo título no Brasil)

Dirigido por Charlotte Wells, o filme conta a história de Sophie, que reflete sobre as lembranças de um feriado passado com o pai há 20 anos com o intuito de se reconciliar com este homem, que ela percebe não conhecer completamente. O filme chegou aos cinemas no dia 1º de dezembro e, em São Paulo, ainda pode ser assistido em cinemas como o Espaço Itaú, Petra Belas Artes, Cinesala e Kinoplex.

Emily The Criminal (mesmo título no Brasil)

Dirigido por John Patton Ford, o longa conta a história de Emily, que, incapaz de pagar uma dívida crescente, decide resolver o problema com as próprias mãos. Depois de aceitar um emprego para um vigarista, um golpe de cartão de crédito a leva cada vez mais fundo no submundo do crime. O filme teve a pré-estreia realizada no festival de Sundance no começo do ano e chegou ao Brasil em novembro. Atualmente, pode ser alugado no Prime Video.

Petite Maman ("Pequena Mamãe", no Brasil)

Dirigido por Céline Sciamma, conta a história de Nelly, que acaba de perder sua avó e está ajudando seus pais a limpar a casa onde sua mãe passou a infância. Ao explorar os arredores, encontra uma menina, da sua idade, construindo uma casa na árvore. O filme também está disponível no Prime Video.

Descendant (mesmo título no Brasil)

Obama afirma ser uma decisão enviesada, uma vez que o documentário foi produzido pela Higher Ground, a produtora dele e de Michelle Obama.

Dirigido por Margaret Brown, o documentário se dedica a olhar para descendentes de africanos escravizados que chegaram ao Alabama em 1860, por meio de uma embarcação ilegal. Eles procuram justiça quando os restos do navio são encontrados. O título está disponível na Netflix.

Happening ("O Acontecimento", no Brasil)

Dirigido por Audrey Diwan, o longa se passa em 1963, na França, e conta a história de Anne. A personagem é uma aluna jovem e brilhante, mas que, quando engravida, vê desaparecer a oportunidade de terminar os estudos e decide tomar uma atitude. É uma adaptação do romance homônimo de Annie Ernaux e está disponível para assistir no HBO Max.

Till ("Till — A busca por Justiça", no Brasil)

Dirigido por Chinoye Chukwu, o filme conta a história de Mamie Till Mobley por justiça para seu filho de 14 anos, Emmett Till, que foi linchado em 1955 enquanto visitava seus primos no Mississippi. O longa conta com Whoopi Goldberg como uma das produtoras.

Everything, Everywhere, All at Once ("Tudo, em todo lugar, ao mesmo tempo", no Brasil)

Dirigido por Daniel Kwan e Daniel Scheinert, o longa aborda a história de Evelyn Wang, interpretada por Michelle Yeoh, que precisa lidar com uma lavanderia à beira do fracasso, um casamento em ruínas e com uma filha adolescente. Além disso, a auditora da Receita Federal está na cola dela, o que torna tudo ainda mais complicado. À medida que toda essa cena se desenrola, abre-se uma fenda no multiverso, que abre a possibilidade de a protagonista explorar realidades paralelas.

O filme teve uma bilheteria de mais de US$ 100 milhões nos Estados Unidos, se consolidando como o maior sucesso do estúdio A24. Atualmente, está disponível para ser alugado no Prime Video.

Top Gun: Maverick

O longa retrata a volta de Pete Mitchell (Tom Cruise), trinta e seis anos depois do lançamento do primeiro filme. O longa ultrapassou a marca de US$ 1 bilhão em bilheteria no mundo todo. Atualmente, pode ser alugado no Paramount+, na Apple TV e no Prime Video.

The Good Boss ("O bom patrão", no Brasil)

Dirigido por Fernando León de Aranoa, o longa traz Javier Bardem no papel do protagonista Julio Blanco, que, no intuito de ganhar uma premiação de excelência do governo regional, começa a se meter na vida particular de seus colaboradores.

Wheel of Fortune and Fantasy ("Roda do Destino", no Brasil)

O longa japonês dirigido por Ryusuke Hamaguchi conta a história de três mulheres lidando com problemas dos relacionamentos modernos. Um inesperado triângulo amoroso, uma sedução fracassada e um encontro depois de um mal-entendido são o pano de fundo da trama que visa se debruçar sobre os relacionamentos atuais. O filme participou do Festival de Berlim do ano passado.

A hero ("Um herói", no Brasil)

O longa iraniano dirigido por Asghar Farhadi conta a história de Rahim, preso por uma dívida que não conseguiu pagar. Durante uma condicional, ele tenta convencer o credor a retirar a queixa, caso ele consiga pagar parte do que deve — mas, nem tudo sai como planejado. O filme ganhou o Grand Prix, prêmio do Festival de Cannes em que o júri escolhe o melhor filme. Atualmente, está disponível na Apple TV+, no Globoplay e para aluguel no YouTube.

Hit the Road ("Pegando a estrada", no Brasil)

Dirigido por Panah Panahi, conta a história de uma família caótica cheia de emoções divergentes: o pai está com a perna quebrada, a mãe mima os dois filhos e o cachorro. À medida que a trama evolui, uma sensação de claustrofobia se amplia no carro e o amor entre cada um dos familiares fica mais claro. A obra tem 95% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Tár

Dirigido por Todd Field, o filme conta com Cate Blanchett no papel principal, o da fictícia Lydia Tár. A personagem é uma compositora, a primeira diretora musical feminina da Filarmônica de Berlim, que está vivendo seus melhores dias. Tão manipuladora quanto bem-sucedida, ela tem sua 'carcaça' desmontada ao longo do filme, expondo até o impacto da busca por poder.

After Yang ("Depois de Yang", no Brasil)

Dirigido por Kogonada e estrelado por Colin Farrell e Jodie Turner-Smith, o filme é uma adaptação para o cinema do drama de ficção científica escrito pelo diretor. A trama se passa em uma realidade em que crianças robóticas são contratadas para servirem de babás. Nesse sentido, segue Yang, um desses robôs, comprado para ajudar a filha de um casal. Quando o 'equipamento' apresenta defeito, as consequências podem ser devastadoras. A obra também é do estúdio A24.

The Fabelmans ("Os Fabelmans", no Brasil)

Dirigido por Steven Spielberg, o longa conta a história de Sammy Fabelman, um jovem que vive no pós-Segunda Guerra e que começa a fazer filmes em casa para o deleite de sua mãe solitária, até que descobre um segredo de família devastador e usa os filmes como ferramenta para mostrar a verdade sobre os outros e sobre nós mesmos. É vagamente baseado na história do próprio diretor.

Decision To Leave ("Decisão de Partir", no Brasil)

Dirigido por Park Chan-wook, o longa conta a história do detetive Hae-Joon, chamado para investigar a morte de um homem depois de cair do topo de uma montanha. Durante a investigação, ele conhece a viúva, Seo-Rae, e começa a se interessar cada vez mais por ela — enquanto a mulher, por sua vez, parece esconder as verdadeiras intenções. Em São Paulo, o longa pode ser assistido no Cinesala e no Espaço Itaú de Cinema.