Chuva de meteoros atingem o pico nos próximos dois dias; veja como observar

As madrugadas destas terça-feira e quarta-feira serão animadas para os amantes de astronomia. Isso porque os próximos dias serão marcados pela conjunção de duas chuvas de meteoros — Alpha Capricornídeos e Delta Aquáridas —, com pico previsto para a noite desta terça-feira, 30.

Por ser uma conjunção de duas chuvas de meteoros diferentes, os próximos dois dias deixarão as "estrelas cadentes" bem mais visíveis no Brasil. A taxa da Alpha Capricornídeos é de 5 meteoros por hora, ao passo que a Delta Aquáridas pode chegar a 25 no mesmo tempo.

O fenômeno é um resquício dos destroços de algum meteoro ainda não determinado pelos astrônomos, mas aparece sempre próximo à estrela Delta Aquarii, na constelação de Aquário — daí a origem do nome "Delta Aquáridas".

Como observar a chuva de meteoros nesta terça e quarta?

Segundo os principais observatórios de astronomia do país, o ideal para observar a chuva de meteoros é estar atento ao sul na parte da noite, em um espaço livre de poluição luminosa e com boas condições climáticas. Os meteoros podem ser vistos a olho nu, sem uso de equipamentos. O melhor horário para ver os meteoros é a partir das das 2h às 4h da madrugada.

De acordo com a Nasa, ambas as chuva de meteoros devem durar até o dia 15 de agosto. O pico — quando é possível ver mais 'estrelas cadentes' no céu — acontece, no entanto, nesta terça-feira e quarta-feira, 30 e 31 de julho.

Veja a previsão do tempo nas capitais brasileiras

- Aracaju (Sergipe)

- Belém (Pará)

- Belo Horizonte (Minas Gerais)

- Boa Vista (Roraima)

- Brasília (Distrito Federal)

- Campo Grande (Mato Grosso do Sul)

- Cuiabá (Mato Grosso)

- Curitiba (Paraná)

- Florianópolis (Santa Catarina)

- Fortaleza (Ceará)

- Goiânia (Goiás)

- João Pessoa (Paraíba)

- Macapá (Amapá)

- Maceió (Alagoas)

- Manaus (Amazonas)

- Natal (Rio Grande do Norte)

- Palmas (Tocantins)

- Porto Alegre (Rio Grande do Sul)

- Porto Velho (Rondônia)

- Recife (Pernambuco)

- Rio Branco (Acre)

- Rio de Janeiro (Rio de Janeiro)

- Salvador (Bahia)

- São Luís (Maranhão)

- São Paulo (São Paulo)

- Teresina (Piauí)

- Vitória (Espírito Santo)