Chris Brown é preso no Reino Unido após agredir produtor musical com garrafa

Chris Brown foi detido no Reino Unido na manhã desta quinta-feira, 15, segundo informações do site norte-americano TMZ. O cantor estava hospedado em um hotel em Manchester, acusado de causar lesões corporais graves ao produtor musical Abe Diaw durante uma briga na boate Tape, no centro de Londres, em fevereiro de 2023.

De acordo com o site, Chris Brown teria agredido o produtor inicialmente com uma garrafa, e em seguida desferido socos e chutes contra ele.

Acusações de estupro em 2022

Uma mulher voltou a acusar Chris Brown de tê-la drogado e estuprado em dezembro de 2020, no iate do rapper Sean "Diddy" Combs. A denúncia veio à tona no documentário "Chris Brown: A History of Violence", lançado nos EUA no ano passado.

Ela chegou a mover um processo contra o cantor em 2022 por esse episódio. No documentário, ela conta que o caso foi rejeitado por um juiz devido à "falta de acusações", conforme documentos judiciais obtidos pela revista "People".

Além disso, a mulher relata que sua equipe jurídica a abandonou após a polícia encontrar mensagens de texto trocadas entre ela e Brown após o suposto incidente. Ela afirmou ter mantido contato com o cantor em busca de "mais clareza", só reconhecendo a agressão sexual após passar por terapia.

Agora, segundo a "People", uma das advogadas voltou a representá-la. "Admiro minha cliente e acredito totalmente na veracidade do que ela sofreu. Sinto que falhei como advogada ao não criar um ambiente de confiança suficiente para que ela fosse totalmente aberta comigo em um curto espaço de tempo", declarou a advogada.

Chris Brown já foi condenado por agressão à cantora Rihanna, sua ex-namorada, em 2009. Em 2019, foi preso em Paris acusado de estupro por uma jovem de 24 anos. Na ocasião, um amigo e o segurança do cantor também foram detidos.